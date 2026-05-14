《IT狗2.0》大結局馮德倫客串懸念揭盅！極自戀人設勁爆笑
廣告
《IT狗2.0》明晚播映大結局，劇迷一直熱議馮德倫會否客串演出，劇組日前聯同馮德倫本人推出一條幽默短片正式回應，片中馮德倫展現極度自戀一面，結果令人意想不到。
凌文龍陳漢娜親赴馮德倫公司游說客串
短片中，凌文龍（小龍）與陳漢娜（Hanna）受簡君晋導演及羅耀輝導演所托，親自前往馮德倫公司游說他客串《IT狗2.0》大結局。豈料現實中的馮德倫與《老馮日記》中的人設如出一轍，無論兩人如何苦口婆心勸說，馮德倫總能把話題扯回自己身上，斤斤計較之餘又極度自戀，令游說過程笑料百出。
髮型師一句話揭穿馮德倫得獎真相
片中馮德倫堅持要以「得獎級數」髮型登場，更特別請來髮型師配合。不過髮型師卻即場吐槽：「你又冇攞獎，攞獎嘅係你老婆舒淇。」一句話令全場笑翻，小龍與Hanna無奈表示：「一早應該等古生回覆。」短片結尾正式寫道「確定馮德倫不會客串《IT狗2.0》」，同時呼籲觀眾記得收看大結局。
網民：馮德倫本色演出！
短片推出後隨即引起網民熱烈討論，不少人大讚劇組創意十足。有網民留言「舒淇嗰句真係笑到碌地」、「馮德倫本色演出完全冇違和感」，亦有人表示「雖然冇客串但呢條片已經值回票價」。部分劇迷則笑言「我好期待老馮日記2」。
圖片來源：IG@stephenfungible資料或影片來源：原文刊於新假期