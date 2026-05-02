IT狗2.0｜Jeffrey魏浚笙震撼回歸！事隔4年慘遭裁員 下集劇情大反轉
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ViuTV劇集《IT狗2.0》開播以來話題不斷，第五集「零死角男神」魏浚笙（Jeffrey）飾演的Jayden驚喜現身，事隔4年強勢回歸劇組，瞬間引爆全城熱話，令一眾劇迷期待值拉滿！
魏浚笙首季角色回顧
回顧第一季劇情發展，Jayden這個角色是劇中靈魂人物之一。身為Science University學生的他性格務實兼極度討厭吹噓，當初在第十三集加入PayPayEgg實習時顯得格格不入。最令觀眾印象深刻必定是第十八集，他與喬子琳發現公司暗中販賣客戶資料，毅然挺身而出成為吹哨者向Kenneth揭發黑幕並霸氣辭職。去到第二十集大結局，他更自願成為內應參與潛入發佈會計劃，可惜不幸被Marcus識破而慘遭毒手。這部神劇作為Jeffrey首度參演ViuTV的處男作，同年再接拍《I SWIM》，如今相隔4年再度重返這個起點，對粉絲來說絕對是意義重大。
麗英加盟擦出全新火花
來到全新一季劇情正式進入Chapter 2階段，Jayden的命運迎來180度恐怖大反轉。面對現實殘酷的職場裁員潮，他亦難逃一劫成為失業大軍。不過男神當然不會輕易認輸，他火速聯手舊戰友肥Joe以及由人氣YouTuber麗英飾演的新角色小春，三人潛心研發出全新DeTouch應用程式，更膽粗粗報名參加新一屆「初創有明Teen」大賽尋求翻身機會。這次加入麗英這個充滿喜感的新血，與Jeffrey的化學反應絕對是一大看點，勢必為這場熱血創業夢注入更多爆笑元素。
網民激讚Jayden強勢回歸救亡
網民對Jeffrey的回歸表示極度興奮。不少觀眾在社交平台瘋狂留言表示支持，有人直指「估唔到Jayden真係會返嚟，型到爆燈呀」、「見到Jeffrey出場即刻尖叫咗出聲，絕對係收視救亡保證」。同時也有大批網民對新劇情充滿共鳴，紛紛留言表示「裁員潮真係好貼地，睇到好有共鳴」、「好期待麗英同Jeffrey會有咩搞笑互動」、「個神秘評審會唔會係第一季啲大佬呀」。
資料或影片來源：原文刊於新假期