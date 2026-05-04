IT狗2.0｜魏浚笙拒絕P圖爆《無間道》級獨白 一句話超有共鳴 網民：講到心坎

當全世界都喺度P圖、加濾鏡、用AI執相嘅時候，《IT狗2.0》魏浚笙（Jeffrey）飾演嘅Jayden竟然聽我講，企硬話「我行得正，企得正，做咩要P圖？」，呢句對白一出即刻引爆網民討論。第六集《初創有明Teen》入面，Jayden同鄧麗英飾演嘅小春因為一張icon相嘅P圖問題展開激辯，最後更喺pitching環節爆出一段堪比《無間道》嘅經典獨白，直擊現代人「濾鏡焦慮」嘅痛點。