IT狗2.0｜魏浚笙拒絕P圖爆《無間道》級獨白 一句話超有共鳴 網民：講到心坎
魏浚笙Jayden拒絕P圖惹小春嬲爆
第六集劇情講到Jayden被裁員之後，聯手肥Joe（劉浚彤飾）同新識嘅小春（鄧麗英飾）一齊研發DeTouch app，並且報名參加新一屆「初創有明Teen」比賽。不過喺準備過程中，小春發現Jayden連個人icon都唔肯P圖，即刻嬲爆鬧佢「你都幾無禮貌，你嗰icon P都唔P吓，你唔尊重我，都尊重吓你自己呀！」Jayden就堅持話用真面目見人先係真誠，點知小春反擊話「依家你無P，我P咗，咪搞到我好似呃緊你咁囉！」呢段對話笑中有淚，完美呈現咗現代人對於「真實」同「修飾」之間嘅矛盾心理。
小春自戀論反轉成甜蜜告白
最搞笑嘅係，小春鬧完Jayden之後突然話鋒一轉，質問佢「你依家係咪覺得自己好完美？好靚仔？乜都唔駛P呀？你個人都幾自戀㗎喎！」正當觀眾以為兩人會繼續嗌交嘅時候，小春竟然補多句「不過我鍾意！」呢個反轉令唔少網民大呼估唔到，原來喺一個人人都靠濾鏡包裝自己嘅年代，敢於展現真實面貌反而成為最強吸引力，「真誠」先係真正嘅必殺技。
比賽遇超強勁敵周漢寧飾演王世疾
比賽當日，Jayden三人組驚嘆天外有天，最強勁敵竟然係研發超仿真機械人嘅王世疾（周漢寧飾），而且佢仲係主席楊會長嘅世姪，背景深厚。面對咁強大嘅對手，Jayden決定用最真誠嘅方式去pitching，唔靠花巧包裝，而係直接講出DeTouch app嘅核心理念——破除社交媒體上所有嘅偽裝，一場pitching大戰正式一觸即發。
Jayden爆《無間道》經典獨白 直擊濾鏡焦慮
Jayden喺pitching環節講出一段震撼人心嘅說話：「其實當P圖、filter、AI出現咗之後，我哋根本都唔知咩係真、咩係假，以前就話有圖有真相啫，依家我哋唔敢相信咩係真相。」佢指出喺social media嘅世界入面，每張相都係完美，「你要有幾V有幾V，你塊面要幾白就有幾白」，但現實生活中根本無人係完美。佢更加話「我哋不斷去追求一啲好虛假嘅審美，但愈嚟愈唔記得最真實嘅自己」，最後以一句「我希望大家願意接觸最真相嘅世界」作結，成段獨白非常有深度！
網民激讚魏浚笙演繹有共鳴
呢集播出之後，有網民留言「魏浚笙呢段獨白講到我心坎入面，每日喺IG睇到啲完美相片真係會自卑」、「終於有劇肯講呢個社會問題，P圖文化真係病態」。亦有觀眾大讚編劇將科技議題同人性結合得好自然，「DeTouch呢個concept真係好正，如果現實有呢個app我一定download」、「Jeffrey本身都係靚仔唔駛P圖嗰隻，佢講呢段嘢特別有說服力」。