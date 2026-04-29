IT狗2.0｜AK江𤒹生客串激玩BL情節 75歲李龍基搶走代言勁爆笑！
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ViuTV神劇《IT狗2.0》第三集彩蛋多多！最爆笑係劇中PayPayEgg竟然搵嚟75歲「Lung K」李龍基，強勢取代Mirror成員AK出任年輕化代言人，劇情超好笑！
AK江𤒹生元宇宙深情表白信狗
劇情去到第三集彩蛋真係驚喜十足，講述AK江𤒹生去到西洋菜街元宇宙進行Busking表演，期間竟然向阿信凌文龍大玩深情表白。AK情不自禁咁緊緊抱實信狗，眼神入面全部都係滿滿愛意，仲肉緊表示特登為對方寫咗《信之卷》呢首歌曲。呢幕充滿粉紅泡泡BL情節，隨即令大批觀眾回想起早前AK同陳毅燊Ansonbean喺《我們不是什麼》入面展現過同性關係，估唔到今次喺喜劇入面再次重現呢種神級化學反應，真係型到爆燈兼話題性十足。
鏡仔兄弟情大反轉冷待Stanley
劇組喺處理角色互動方面絕對係落足心機，特登營造出極度強烈反差感嚟製造笑料。AK對住信狗就熱情如火兼瘋狂放電，但係當面對住自己現實中真正Mirror隊友Stanley邱士縉嗰陣，態度竟然係180度大轉變，表現得極度冷淡兼且完全唔想理會對方。
李龍基「Lung K」搶走代言
至於成集最令人意想不到高潮位，絕對係PayPayEgg尋找年輕化代言人離譜情節。原本由Mirror成員AK擔任代言人位置，竟然被Cindy強行換上75歲李龍基化身成為「Lung K」頂上，呢個趕客操作真係令人睇到眼突。面對呢個極度荒謬決定，劇中Marcus表現得超級無奈，就連李龍基自己喺劇入面都親口承認「真係好離譜」。
網民激讚編劇神級抽水
網民紛紛激讚劇組創意無限，有網民興奮表示「AK同信狗個擁抱真係甜到漏，完全滿足晒腐女幻想」，亦有人對冷待隊友一幕瘋狂爆笑指出「Stanley個無奈樣真係世界級，編劇太識玩啦」。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期