IT狗2.0｜JFFT皇牌客串搶風頭！米爺「梁朝米」上身演技爆發 網民：果然學過戲！

ViuTV神劇《IT狗2.0》終於開播，第一集已經驚喜連連，除咗有COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）客串之外，還有人氣YouTube頻道JFFT兩大成員床哥同米爺竟然驚喜現身！當中米爺更憑短短4分鐘嘅戲份，演技收放自如，成功震懾觀眾！