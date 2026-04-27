IT狗2.0｜JFFT皇牌客串搶風頭！米爺「梁朝米」上身演技爆發 網民：果然學過戲！
IT狗2.0｜床哥@JFFT 演癌症病人 臨終鬧爆IT狗
第一集第三節首先登場嘅係床哥，佢飾演一位癌症四期病人「陳仔」，喺生命最後一刻都要投訴機械人公司嘅老闆。床哥一出場就七情上面，對住鏡頭大鬧：「我同你哋一樣，都係嚟投訴機械人嘅食客，Cancer 四期，估唔到今日都係見唔到老細，如果有一日你哋可以投訴到 ，幫我老婆投訴埋⋯⋯呢度以前都係『投訴之都』嚟，自從班IT狗將啲客服變晒做機械人，無晒表情、落單又要掃Code，而家無人可以投訴，你甘心咩？！今時今日咁嘅服務態度 ？！」金句一出，隨即一命嗚呼，完美演繹出「投訴之都」嘅精髓，成個登場方式極具黑色幽默，非常爆笑，唔少網民都話呢個角色簡直係為佢度身訂造。
床哥的角色在上一節已被提及，疑似是被機械人取替的「陳仔」，餐廳經理提及已離職同事 ：「陳仔呀，本來五年後先退休，依家提早退休，生Cancer都無錢醫，個女讀書都無錢供，綴學呀！就係因為你哋呢啲IT狗呀！ 」
IT狗2.0｜米爺@JFFT化身「水魚哥」 4分鐘演技爆發
不過要講到最搶戲，一定係飾演暴發戶「水魚哥」嘅米爺！劇情講到佢想買阿信（凌文龍飾）嘅NFT，雖然只係短短4分鐘戲份，但米爺面對住凌文龍、楊樂文、岑珈其三位專業演員，竟然毫不怯場，演技大爆發！佢將「水魚哥」嗰種財大氣粗、不可一世嘅暴發戶嘴臉演繹得淋漓盡致，尤其係每碟餸都要加金箔嘅一幕，簡直係畫龍點睛，完美展現角色性格。
上一輯第5集，葉念信在「初創有明天」活動期間助養 「環尾狐猴 」，成為結局彩蛋，上季劇集尾聲交代創投公司Aqua Ventures創辦人Mark先生（與葉念信同樣為環尾狐猴助養人惺惺相惜）決定注資paypayduck，讓阿信團隊大展拳腳 ，今集水魚哥劏「環尾狐猴 」觸怒葉念信令其反枱 。
米爺金句連環爆發 網民：梁朝米上身
米爺喺劇中嘅對白句句都係金句，例如「物以貴為罕，我剩係對啲貴嘢有興趣㗎咋！」、「唔買啲貴夾唔等使嘅嘢，點顯得我有錢呀！」同埋「呢個世界有咩嘢唔等使得過NFT呀！我就係要呢啲！」，每一句都充滿霸氣，網民忍唔住瘋狂洗版，激讚米爺嘅神級演技：「果然係梁朝米！」、「米爺演技就係咁出色！」、「色水做足」、「米爺學過戲果然唔同」，認為佢嘅表現完全搶晒所有演員嘅風頭！