《IT狗2.0》重製2008年《與敵同行》唐立言爆seed名場面 再次致敬大台引熱議
廣告
《IT狗2》今晚播出第12集，進入結局周劇情出現極度荒謬一幕——「大台教主」Tony私會世仇阿Gao事敗，竟遭禁錮進行驅魔儀式，而更令觀眾瘋狂截圖的是，劇組直接重製了2008年《與敵同行》中郭晉安「爆seed」掉呂珊落地的經典名場面，致敬力度震撼全城。
Tony私會世仇敗露慘遭禁錮驅魔
今晚劇情講述由Lokman飾演的「大台教主」Tony，因私下與COLLAR成員阿Gao見面一事被揭發，觸怒了由阿霞飾演的Cindy以及一眾大台教信眾。眾人將Tony禁錮並進行一場荒謬至極的驅魔儀式，場面既恐怖又充滿黑色幽默。岑珈其飾演的角色趕到現場嘗試營救，千鈞一髮之際，陳宇琛飾演的「黃金Sir」再度現身，施展招牌「一滴兩滴三滴」催眠大法，成功將Tony救出險境。
陳宇琛臨別感慨道出大台養育之恩
陳宇琛救人後並未多作停留，臨走前留下一句意味深長的對白：「我都係《大台理論》養大嘅，不過佢哋真係太過份。」這句台詞既是角色的內心獨白，亦被不少觀眾解讀為對行業現象的隱喻式諷刺。岑珈其在場認出陳宇琛正是《男排女將》中的「黃金Sir」，兩部ViuTV作品的角色在《IT狗2》宇宙中交匯，令劇迷大呼驚喜。
重製2008年《與敵同行》唐立言爆seed名場面
最令老一輩劇迷興奮的，莫過於《IT狗2》今集直接重製了2008年《與敵同行》第20集中的經典畫面。當年郭晉安飾演的唐立言情緒失控「爆seed」，將呂珊飾演的「靚媽」掉落地，該幕播出後迅速成為網民改圖素材，至今仍是港劇迷因中的殿堂級meme。事隔18年，《IT狗2》以自己的方式致敬這一幕，將懷舊元素與諷刺風格完美結合。
網民瘋傳截圖大讚致敬夠膽夠癲
劇集播出後社交平台即時湧現大量討論，有網民留言「《IT狗2》真係乜都敢玩」，亦有人表示「見到重製《與敵同行》嗰幕即刻笑到碌地」。不少觀眾認為今集將驅魔儀式的荒誕感推到極致，同時陳宇琛的客串令整段劇情增添不少驚喜感，有留言更指「黃金Sir出場一刻全場歡呼」，足見《IT狗2》持續以大膽創意俘獲觀眾。
圖片來源：TVB、ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期