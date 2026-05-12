《IT狗2.0》重製2008年《與敵同行》唐立言爆seed名場面 再次致敬大台引熱議

《IT狗2》今晚播出第12集，進入結局周劇情出現極度荒謬一幕——「大台教主」Tony私會世仇阿Gao事敗，竟遭禁錮進行驅魔儀式，而更令觀眾瘋狂截圖的是，劇組直接重製了2008年《與敵同行》中郭晉安「爆seed」掉呂珊落地的經典名場面，致敬力度震撼全城。