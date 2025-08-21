Ivy So榮升小富婆 首度自爆銀行存款破百萬！入行3年半靠1招儲錢
COLLAR人氣成員Ivy So早前出席宣傳活動，直言全團正經歷地獄式排舞迎接演唱會，更首次坦承銀行存款已過百萬，儲錢有道全因1原因！
Ivy So自爆過百萬存款
活動期間，Ivy So被問及財務狀況，她坦言出道三四年已經存下逾百萬，最大原因是與家人同住，不需承受租金壓力，父母也未特別要求生活開支。她只須交家用，令支出減到最少，讓她可以無後顧之憂，全情投入演藝事業。
成員之間有義氣互借錢
早前Marf曾在遊戲挑戰中向隊員借錢，Ivy So回應自己十分有義氣，不會拒絕任何一位成員的求助：「我一定應承佢，因為我最有義氣！如果成員問我（借錢），我一定會借先，其他人我再考慮吓，睇下有幾熟。」
密集排舞全員體力大挑戰
COLLAR團隊為演唱會進行高度密集的排舞，每天長時間聚在排練室，力求精準配合舞台道具。成員們不僅要適應繁複舞步，更要協調各種前所未見的舞台效果，務求演出安全流暢。繁重練習導致成員體力透支，抵抗力下降，最近幾乎輪流感冒，辛酸背後顯露無遺。
今次演唱會製作團隊與COLLAR都極度「貪心」，設計一套打破傳統女團限制的演出，融入創意道具及多元舞台技術。Ivy So特別提到，希望觀眾感受到前所未有的視覺衝擊，團員們則需不斷練習，把動作與道具協調至完美，只為令現場表現零失誤。
https://www.youtube.com/watch?v=a2F7u55-JBM
圖片來源：東方新地、IG@ivyysooo資料或影片來源：原文刊於新假期