J Music｜港姐李尹嫣加盟主持！超狂學霸履歷揭秘 竟是何超蓮師妹？
無綫音樂節目《J Music》將於明晚（24日）強勢回歸，主持陣容驚喜升級！除了原有班底，更加入了2025年港姐「友誼小姐」兼「最上鏡小姐」得主李尹嫣（Victoria）。據悉Victoria在首集錄影即擔大旗，與冼靖峰（Archie）拍檔做主持，全程對答如流，表現極之自然淡定，完全不像新人！這位背景猛料的新主持究竟是何方神聖？
J Music新主持李尹嫣首集擔大旗！拍檔冼靖峰表現獲讚
全新一輯《J Music》主持班底除了有冼靖峰Archie、林智樂Felix、莊子璇Hilary、潘靜文Sherman及許文軒Edmond，更加入了三位新血，包括《女神配對計劃》人氣王曾展望GM、《聲秀》學員布子殷，以及最矚目的應屆港姐李尹嫣Victoria。Victoria在首集便火速上位，與Archie一同主持，表現備受期待。從官方釋出的預告可見，她台風穩健，與前輩交流毫不怯場，為節目注入一股全新活力，令人期待她與其他主持之間會擦出甚麼新火花。
「學霸港姐」李尹嫣超狂履歷揭秘！竟是何超蓮莫文蔚師妹
年紀輕輕的李尹嫣Victoria背景絕對不容小覷！原來她14歲已遠赴英國著名學府Cheltenham College就讀，與賭王千金何超蓮、樂壇天后莫文蔚屬同校師妹，是名副其實的學霸。Victoria自小已展現驚人藝術天份，不僅在14歲前已考獲ABRSM鋼琴八級及RAD芭蕾舞六級，到英國留學後更繼續進修，考獲ABRSM古典聲樂六級、倫敦聖三一現代曲聲樂八級，以及ABRSM竪琴八級，堪稱「音樂才女」，其超強履歷震驚不少網民！
李尹嫣多才多藝！精通粵劇為長者獻技愛心爆棚
除了精通多種西方樂器和聲樂，原來李尹嫣Victoria亦曾涉獵中國傳統戲曲。據了解，她曾跟隨香港藝術發展局戲曲組主席劉惠鳴學習粵劇，可謂動靜皆宜，中西合璧。更難得的是，Victoria充滿善心，不時抽空為獨居長者表演，將自己的才藝化為溫暖，回饋社會。這位多才多藝、愛心爆棚的學霸港姐加盟《J Music》，無疑為節目帶來了全新看點，觀眾們都表示非常期待她在節目中的精彩表現。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期