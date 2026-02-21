J Music｜陳柏宇遭17年鐵粉當面逼供！鬼馬回應「四個字歌」引懸念

歌手陳柏宇（Jason）日前錄影《J Music》時，竟遭一位追隨長達17年的鐵粉當面「逼供」！該名粉絲在節目環節中，大膽向偶像提出一條「死亡提問」，場面一度緊張又搞笑。面對如此尖銳的問題，Jason的鬼馬回應更讓全場爆笑，到底粉絲問了什麼讓偶像如此頭痛？Jason又如何巧妙拆解？