J Music｜陳柏宇遭17年鐵粉當面逼供！鬼馬回應「四個字歌」引懸念
歌手陳柏宇（Jason）日前錄影《J Music》時，竟遭一位追隨長達17年的鐵粉當面「逼供」！該名粉絲在節目環節中，大膽向偶像提出一條「死亡提問」，場面一度緊張又搞笑。面對如此尖銳的問題，Jason的鬼馬回應更讓全場爆笑，到底粉絲問了什麼讓偶像如此頭痛？Jason又如何巧妙拆解？
J Music驚喜環節 17年鐵粉獲機會當面提問陳柏宇
在今集《J Music》的「偶像零距離」環節中，製作組為陳柏宇送上一個大驚喜，秘密請來一位追隨他長達17年的資深鐵粉來到現場。這位粉絲需要先通過製作組的問答考驗，證明自己的「鐵粉」資格，才能贏得向偶像當面提問的寶貴機會。在順利答對所有問題後，這位粉絲終於獲得了這個夢寐以求的機會，準備向Jason提出一條極具挑戰性的問題。
粉絲大膽逼供陳柏宇 「最不喜歡唱哪一首歌？」
正當大家以為粉絲會問一些溫馨問題時，她竟語出驚人，直接向陳柏宇「逼供」，大膽提問：「陳柏宇最不喜歡唱哪一首歌？」這條「死亡提問」一出，立即讓現場氣氛變得既緊張又充滿期待，畢竟這對任何歌手來說都是一條極難回答的得罪人問題。大家都非常好奇，面對自己忠實粉絲的尖銳提問，Jason會如何應對這個突發狀況。
陳柏宇鬼馬回應 「等陣私底下答你係四個字嘅歌」
面對這條棘手的「死亡提問」，陳柏宇不但沒有顯得尷尬，反而展現出他風趣幽默的一面。他先是面露難色，然後鬼馬地對粉絲笑說：「我等陣私底下答你，係四個字嘅歌。」這個機智的回應瞬間引爆全場笑聲，既沒有正面得罪任何一首歌曲的粉絲，又成功與提問的粉絲進行了有趣的互動，高EQ的拆彈方式獲得全場掌聲。不過，由於Jason出道以來擁有不少「四字歌」，這個答案也留下了巨大懸念。
網民化身偵探 瘋猜陳柏宇「四字歌」謎底
節目播出後，陳柏宇的機智回應隨即引起網民熱烈討論！大批網民化身「鍵盤偵探」，紛紛在討論區列出陳柏宇的「四字歌」清單，瘋狂競猜謎底究竟是哪一首。「會唔會係《你瞞我瞞》？唱太多次唱到厭？」「我估係《逸後》，太難唱啦！」「《沒有你，我甚麼都不是》都係四個字喎！」討論區瞬間變成競猜大會，氣氛相當熱烈。不過Jason至今仍未公開揭曉答案，成功將懸念留到最後，讓這個話題持續發酵！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期