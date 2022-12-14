J2不正常愛情研究所 │ 港男爆知名男歌手派綠帽 靠安心出行捉姦在場

J2台明晚（15日）11點播出《不正常愛情研究所》，由J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持。今集研究題目係「捉姦攻略」，Koba揭露一位知名歌手做姦夫的事件，相信是《不正常愛情研究所》開播以來最爆一集。