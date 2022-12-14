J2不正常愛情研究所 │ 港男爆知名男歌手派綠帽 靠安心出行捉姦在場
苦主check女友安心出行去過酒店
明晚播出的《不正常愛情研究所》主題是「捉姦攻略」，今次Koba的故事最爆，既牽涉現役知名男歌手，難得是苦主的綠帽男不以為恥，反以女友同明星出軌為榮。事緣Koba有位男性友人，發覺女友經常聲稱到酒吧消遣，她說︰「朋友覺得奇怪，check女友手機嘅安心App，搵到去酒店記錄。等到女朋友再話去酒吧，朋友就去嗰間酒店樓下等。」最後見到女友親密撓住一名男子出來，當場斷正！
「個姦夫係好出名嘅男歌手」
Koba話事後男友人覺得好威威︰「因為個姦夫係好出名嘅男歌手。」現場即時起哄，紛紛要求Koba提供貼士，之後Jojo同Karen秒速估到，同時講出該歌手的特點，身份呼之欲出。到底她們得到甚麼貼士咁緊要？想知「偷食男歌手」是誰，明晚將在節目再爆料。
Jojo：個男仔被女朋友笠咗30頂綠帽
今集各位主持都有不少故事發表，好似總有一單「姦情」在附近。Jojo講的是自身經歷，前度出軌最後她憑直覺加上蛛絲馬跡，在社交媒體踢爆事件。她還分享了另一男友人的故事，她說︰「個男仔被女朋友笠咗30頂綠帽，都係唔肯分手，仲要跪喺地下同女朋友講『我知你笠咗我好多頂綠帽，但我求下你唔好走，唔好同我分手』。」Sususca深信同類事件，不會發生在自己身上，她自信說：「冇人會為第二個女人而放棄我囉！」
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放視帝黎耀祥主演溫馨劇《輕·功》，按此看劇情及角度介紹；而ViuTV播緊《大叔的愛》班底製作嘅《百萬同居計劃》，按此看劇情及角度介紹
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月16日加場門票公開發售）更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap
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