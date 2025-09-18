JACE陳凱詠離巢後大解放！深夜突晒CK內衣照 圈中好友齊嘩然

歌手JACE陳凱詠自從離開環球唱片，自組公司作獨立發展後，一舉一動都備受關注。上月深夜她更無預警地在社交平台投下震撼彈，大方分享多張內衣照，僅穿著內衣褲的她自信直視鏡頭，火辣身材一覽無遺，性感尺度大解放，瞬間引爆網民熱議。