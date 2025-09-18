JACE陳凱詠離巢後大解放！深夜突晒CK內衣照 圈中好友齊嘩然
廣告
歌手JACE陳凱詠自從離開環球唱片，自組公司作獨立發展後，一舉一動都備受關注。上月深夜她更無預警地在社交平台投下震撼彈，大方分享多張內衣照，僅穿著內衣褲的她自信直視鏡頭，火辣身材一覽無遺，性感尺度大解放，瞬間引爆網民熱議。
深夜投下震撼彈 火辣身材一覽無遺
在JACE陳凱詠發布的一系列照片中，她換上多套不同款式的CK內衣，大方展現出長期健身的完美成果。不論是經典的運動內衣款式，還是更顯嫵媚的設計，她都輕鬆駕馭，與過往的形象相比，風格明顯變得更加大膽成熟，粉絲眼前一亮。
圈中好友齊嘩然 廖子妤秒留言激讚
這輯性感爆燈的照片一出，不僅令大批粉絲陷入瘋狂，紛紛留言大讚「太辣了！」，更引來圈中好友的關注。其中，好友廖子妤更是第一時間衝到留言區，毫不掩飾地驚嘆道：「身材好好！」簡單四個字卻充滿欣賞之情；陳凱琳也有留言「Love this look」，足見JACE的魅力連好友都無法抵擋，場面相當有趣。
Jace 自組公司風格大變 網民期待新動向
這次形象上的大解放，被許多網民視為JACE陳凱詠自立門戶後，決心展現全新自我的證明。大家紛紛猜測，這是否預示著她未來的音樂風格也會有新的突破。粉絲們除了對她的好身材表示羨慕，更留言表示非常期待她作為獨立音樂人後，將會帶來怎樣充滿驚喜的新作品，人氣不跌反升。
Jace陳凱詠新歌《大車》MV突破14萬點擊！
圖片來源：ig＠jacechw、大會提供、youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar資料或影片來源：原文刊於新假期