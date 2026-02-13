JACE陳凱詠紅館演唱會 回應票房滯銷傳聞獲圈中好友齊撐
JACE凌晨發文回應滯銷傳聞 承認現實但拒絕被數字定義
JACE在今日凌晨於Threads發出長文回應票房傳聞，坦承面對現實但態度堅定。她寫道：「好多人話我滞銷，我理解。票房係現實，我唔會扮睇唔到。但我從來唔會只用數字定義成功定義音樂。既然我有幸踏上紅館呢個舞台，我一定會將所有資源放喺最好嘅音樂、排舞、舞台效果，同埋現場演出。」這番話展現出她作為音樂人的專業態度和對藝術的堅持，即使面對商業壓力仍不忘初心。JACE更在文末表示：「如果你唔鍾意我，唔緊要，但如果你入場，希望你會感受到我對呢個舞台嘅尊重同誠意！」
圈中好友齊齊力撐 關智斌梁祖堯等留言打氣
這個真摯的回應帖文一出，立即獲得圈中眾多好友留言支持，場面相當溫馨。曾與JACE合唱《漸漸我們》的呂爵安Edan、江𤒹生AK、郭嘉駿193、邱士縉Stanley、關智斌、游學修、陳健安、吳林峰、梁祖堯、談善言、吳肇軒等紛紛留言打氣。其中關智斌更以英文留言「Respecting the stage is the hallmark of a true artist💪🏻stay edgy✨」，認同JACE對舞台的尊重態度。梁祖堯則激動表示「Love and support always my dear !!!!! Can’t wait to see you on your stage !!!!!!! Rockkkkkkkk it !!!!!!」，期待她的演出。
盧巧音暖心鼓勵 指出票房不佳有多重原因
特別值得一提的是，資深歌手盧巧音的留言格外暖心，她寫道：「GOODSHOW❤️❤️💪🏻💪🏻盡情享受舞台吧！呢個時勢票房唔好有好多原因，所以唔使擔心！總之加油啦🙌🏻」這番話不但為JACE打氣，更點出了當前演唱會市場的現實情況，票房表現受多重因素影響，不應單純歸咎於歌手個人能力。林盛斌Bob也留言支持：「只要將你最好嘅演出帶俾所有入場支持你嘅觀眾同歌迷，已經足夠，Jace，努力，加油💪💪」，鼓勵她專注於演出質素。
網民兩極反應 有人批評有人力撐
雖然獲得圈中好友支持，但網民反應仍然兩極。有批評者認為她「轉移視線」，留言指「基本功唔練好，個個走去行shortcut，刷下獎開下紅館就呃大眾，樂壇有新希望……無非都係想靠表面嘢威啫。」不過更多網民選擇為JACE辯護，反駁道：「人地賺定蝕都係佢承受代價，成個祖師爺咁教訓一個肯努力嘅歌手(對比其他歌手，Jace 基本功算係ok㗎喇)，唔祝福，又唔使咁人身攻擊嘅。」亦有網民認為「佢唱歌唔係最好，但係綜合表現肯定唔差先。呢幾年樂壇嘅荒謬代表點樣排隊都輪唔到Jace」，為她抱不平。
JACE自組工作室後首個紅館騷 獲陳慧琳林家謙擔任嘉賓
JACE在2023年約滿環球唱片後自組工作室做獨立歌手，這次《JACE WORLD》演唱會是她獨立發展後的重要里程碑。為了呈獻最佳演出，她特地租借場地進行近乎一比一排練，誠意十足。演唱會更獲得偶像陳慧琳和好友林家謙擔任嘉賓，陣容相當吸引。較早前街頭曾出現「JACE憑咩開紅館」及「JACE無後台注定滯銷」的海報街招，當時有人猜測是反對者所為，亦有人認為是暗黑宣傳手法，但JACE當時在TG群組向粉絲表示會專心做好自己的事。