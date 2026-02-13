JACE陳凱詠紅館演唱會 回應票房滯銷傳聞獲圈中好友齊撐

JACE陳凱詠首個紅館演唱會《JACE WORLD》將於年初二及初三（2月18及19日）舉行，但一直傳出票房滯銷消息，令這位自組工作室的獨立歌手面臨巨大壓力。面對外界質疑聲浪，JACE今日凌晨在社交平台發出強而有力的回應，直言「我從來唔會只用數字定義成功定義音樂」，承諾會將所有資源投放在最佳演出上，務求讓觀眾感受到她對舞台的尊重和誠意。這番真摯宣言不但獲得大批網民力撐，更引來圈中好友紛紛留言打氣，展現樂壇溫暖一面。