《墨魚遊戲3》81號｜13歲Jacky綽熹最年輕玩家背景起底 11歲自學拍片推廣廣東話

《墨魚遊戲3》81號｜試當真《墨魚遊戲2》高手如雲，其中13歲Jacky綽熹是最年輕參賽者！這位年僅13歲的內容創作者憑藉獨特的廣東話短片風格，在IG累積近10萬追蹤者。從11歲開始拍片到現在參與大型節目，他的創作初衷竟然是為了推廣廣東話文化，而媽媽最初更是完全不知情他在拍片。究竟這位小小創作者是如何在短短兩年內闖出名堂？