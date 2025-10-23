《墨魚遊戲3》81號｜13歲Jacky綽熹最年輕玩家背景起底 11歲自學拍片推廣廣東話
Jacky綽熹11歲開始拍片 媽媽一個月後才發現
Jacky曾接受商台節目《夢想工》訪問透露，在2023年10月開設IG帳號，當時11歲還在讀小學的他已經開始自己拍攝和剪輯短片。他最初只是將影片傳給同學在班級群組中分享，讓大家「笑一笑」。他的第一條片是關於香港人熟悉的「我要食魚翅」迷因，將5種類似的迷因拍成短片上載。有趣的是，媽媽竟然在他拍片一個月後才知道這件事，當時是透過朋友在IG看到兒子的影片後才得知。媽媽坦言當時「初頭都有點反對」，後來在Jacky的iPad上發現很多他自己拍攝和剪輯的短片。
13歲創作者堅持推廣廣東話文化 不執著網絡數字
Jacky強調自己並非YouTuber，開設社交頻道的初衷是「近年來香港越來越少人講廣東話，作為土生土長香港人好唔希望見到呢個情況，明明廣東話係好好嘅語言，所以我就算作為一個小朋友都想盡一份綿薄之力支持廣東話文化」。他的創作靈感來自日常生活，會將有共鳴的事情誇張化後拍成短片。令人驚訝的是，這位13歲少年對網絡評價相當淡然，表示「那些都只是一個數字」，不會因為點擊率或粉絲數量而影響心情。他曾因「蘿蔔刀」短片達到100萬點擊率，在首個月就獲得1萬粉絲。
媽媽全程監督私訊 確保健康創作環境
Jacky的媽媽對兒子的網絡活動採取謹慎態度，所有私訊都需要經過她的審查或與兒子一起分享。她坦言「擔心網絡上太多不同的人，什麼人都有，擔心有人私訊她，或者大罵她」。不過，媽媽也支持兒子的創作，只要是「健康的、開心的，不會傷害到人，不只是去拍搞笑片，學業沒有下降」就覺得可以接受。Jacky的剪輯技巧是透過摸索學會，最初有師兄幫忙剪輯，現在他可以在20分鐘內完成拍攝和剪輯工作。
網民讚賞年輕創作者 期待《墨魚遊戲》表現
Jacky分享參加試當真《墨魚遊戲2》的心得時表示，他最初是透過觀看試當真的「試玩毛」系列而認識這個頻道，更因此啟發了他開始拍片的想法。他讚賞試當真的內容「規則簡單易明，但係內裏嘅精彩無限被發掘」，更在開始拍片半年後參加了試當真舊Office的拍賣會，並成為會員。網民對這位年輕創作者的表現普遍正面，有人留言「13歲就咁成熟，好勁」、「支持廣東話文化嘅小朋友」，也有人期待他在《墨魚遊戲》大結局表現！
Jacky與藍仔頭二人友誼成關鍵！
Jacky早前分享《墨魚遊戲2》合照花絮，與藍仔頭拍手畫面勁有愛！他表示：「不求同年同月同日生 也不求同年月同日死」，更惹來藍仔頭感性留言：「我果日玩到有d 感動左，唔劇透了」。網民猜測Jacky有可能會是影響遊戲勝負嘅關鍵人物之一，為結局留下伏筆！