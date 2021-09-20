韓國人氣女團BLACKPINK紅遍亞洲，甚至在歐美地區亦有大批粉絲。早前成員Jennie再獲邀擔任CALVIN KLEIN的全球代言人，拍攝大膽內衣照，連美國侯斯頓大街上都有Jennie的巨型廣告牌，十分厲害。

文：東方新地 ｜圖：BLACKPINK IG、Jennie IG、CALVIN KLEIN IG