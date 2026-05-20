26歲Jessie珈俐因台灣節目爆紅 清純外貌火辣身材成廣告寵兒 照片頻遭盜用宣示主權

26歲Jessie珈俐憑著清純外貌配火辣身材，成為廣告界炙手可熱的寵兒，在社交平台擁有超過3萬名追蹤者。這位擁有「初戀系」甜美臉孔的女神，近日因為照片頻繁被盜用而在Threads發聲宣示主權，背後的成名經歷和現況令人好奇。