26歲Jessie珈俐因台灣節目爆紅 清純外貌火辣身材成廣告寵兒 照片頻遭盜用宣示主權
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26歲Jessie珈俐憑著清純外貌配火辣身材，成為廣告界炙手可熱的寵兒，在社交平台擁有超過3萬名追蹤者。這位擁有「初戀系」甜美臉孔的女神，近日因為照片頻繁被盜用而在Threads發聲宣示主權，背後的成名經歷和現況令人好奇。
台灣節目一夜爆紅 18歲清純女神誕生
Jessie珈俐的成名契機可以追溯到2018年3月，當時年僅18歲的她參加了台灣黑男主持的《街頭邱比特》節目。憑著標誌性的韓系大眼妝和清純甜美的外貌，她在節目中一夜爆紅，迅速在網絡上累積大量關注。這個轉捩點不僅改變了她的人生軌跡，更為她日後成為廣告寵兒奠定了基礎。
Jessie珈俐宣示主權 照片頻遭盜用困擾
隨著知名度不斷攀升，Jessie珈俐也面臨著網紅常見的困擾。她在2025年4月於Threads發文表示「我要宣示主權，哩幾張相係我㗎唔准再偷」，直接點出照片經常被不法分子或假帳號盜用的問題。這種直率的表達方式不僅展現了她的真性情，也讓粉絲看到她不是高不可攀的模特兒，而是像身邊漂亮朋友般的親切感。
清純火辣反差成廣告界新寵
Jessie珈俐之所以能成為廣告寵兒，關鍵在於她獨特的「純欲風」魅力。她擁有清純的初戀系臉孔，同時對身材管理要求極高，經常展現凹凸有致的曲線，這種極大的反差感能同時吸引男性與女性受眾。從她長期與Hairless脫毛中心、HONOR科技產品、周大福珠寶等大品牌合作可見，她的形象既安全又專業，能駕馭從貴氣珠寶到運動休閒的多種風格。
圖片來源：《街頭邱比特》截圖、IG@jessietai_資料或影片來源：原文刊於新假期