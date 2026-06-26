J Music｜小肥錄新歌遇樽頸！直認《不醒人士》近年最難唱：聽到好辛苦

「實力唱將」小肥（徐智勇）將於明晚（27日）播出的《J Music》中，剖白演唱新歌《不醒人士》的辛酸史！他直言新歌是近年最難唱的一首，更坦承錄音過程極不輕鬆，一度聽到「好攰好辛苦」。究竟這首歌有何魔力，讓唱功深厚的小肥也感到巨大挑戰？