J Music｜小肥錄新歌遇樽頸！直認《不醒人士》近年最難唱：聽到好辛苦
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「實力唱將」小肥（徐智勇）將於明晚（27日）播出的《J Music》中，剖白演唱新歌《不醒人士》的辛酸史！他直言新歌是近年最難唱的一首，更坦承錄音過程極不輕鬆，一度聽到「好攰好辛苦」。究竟這首歌有何魔力，讓唱功深厚的小肥也感到巨大挑戰？
小肥自爆新歌錄音過程極辛酸 形容為近年最難唱
在節目中，小肥現場演繹新歌《不醒人士》，伴隨澎湃旋律，以渾厚歌聲展現多層次的高音與假音技巧，聽覺效果極為震撼。談及歌曲概念，小肥透露是想藉由發一個好夢，帶出不想起床的貼地想法。不過，他坦言錄音過程充滿掙扎：「未搵到方法，聽到好攰好辛苦。」幸好，他最後獲得監製提點，改用較輕鬆的方式演繹，才成功克服難關。他更形容《不醒人士》是他近年遇過最難唱的一首歌曲。
玩遊戲倒轉唱經典歌 小肥輕鬆駕馭顯功架
雖然新歌錄製過程艱辛，但小肥的實力依然毋庸置疑。在遊戲環節「倒轉唱情歌」中，小肥需要倒轉演唱經典歌曲。當他演繹《時光機》及《寵物》時，其音準和節奏都高度還原，表現令人驚喜，完美展現其實力唱將的深厚功力。完成挑戰後，他也不禁笑言：「玩到出晒汗。」，可見他對遊戲的投入程度。
網民期待實力唱將表現：終於等到小肥
節目預告一出，不少樂迷都表示極度期待小肥的演出，並對他的新歌感到好奇。有網民留言指樂壇正需要實力派歌手，亦有人表示急不及待想聽聽這首「近年最難唱」的歌到底有多震撼。
「實力派就係唔同啲，期待聽下有幾難唱！」
「小肥啲歌好有保證，新歌一定支持！」
「《時光機》係經典！好想睇佢點樣倒轉唱！」
「而家樂壇好需要小肥呢啲唱得之人！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期