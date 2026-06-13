J Music｜張天賦預告紅館嘉賓有驚喜！暗示將同陳蕾首度合唱？

「樂壇小天王」張天賦（MC）相隔3年半，將於今年7月再度登上紅館！他日前作客《J Music》「勁歌金榜」環節時，除了分享再度開騷的心情，更驚天爆料演唱會嘉賓環節，暗示將與一位天后級歌手首度合唱，引發歌迷無限猜想！