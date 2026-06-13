J Music｜張天賦預告紅館嘉賓有驚喜！暗示將同陳蕾首度合唱？
廣告
「樂壇小天王」張天賦（MC）相隔3年半，將於今年7月再度登上紅館！他日前作客《J Music》「勁歌金榜」環節時，除了分享再度開騷的心情，更驚天爆料演唱會嘉賓環節，暗示將與一位天后級歌手首度合唱，引發歌迷無限猜想！
MC張天賦再登紅館 坦言上次未做到真正享受舞台
MC接受主持許文軒訪問時，宣布將於7月舉辦《E=MC²演唱會 2026》。回憶起3年半前首個紅館演唱會，MC坦言當時雖然完成了演出，但卻未能做到真正享受舞台。他期望今次能夠彌補遺憾，在舞台上玩得更放、更投入，與一眾「賦二代」共度精彩時刻。
MC張天賦自爆嘉賓彩蛋 或與陳蕾破天荒合體
談到演唱會的精彩環節，MC毫不吝嗇地大派定心丸，預告「嘉賓環節」將是亮點之一，有望在紅館舞台上演繹多首合唱歌。他提到自己非常喜歡與歌手Gordon Flanders對唱的新歌《可以不可以》，隨後更拋出震撼彈，笑言：「如無意外可能會與陳蕾首合唱最新的合唱歌。」此話一出，立即引爆現場氣氛，與陳蕾的世紀合體似乎指日可待。
歌迷瘋狂洗版：同陳蕾合唱一定癲咗！
MC的嘉賓預告在網上掀起巨浪，歌迷反應極度熱烈，紛紛表示對演唱會充滿期待。「MC同陳蕾合唱？我冇聽錯呀？真係嘅話一定癲咗！」「天呀！7月紅館必睇！」「今次一定要搶到飛，見證歷史時刻！」「好期待MC享受舞台嘅樣！」「《可以不可以》都好好聽，想聽live！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期