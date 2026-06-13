J Music｜新人范明熙自揭傷痛史！新歌源於住兒童之家及亡友經歷？

樂壇新人范明熙（Vevila）近日登上《J Music》「登陸新聲」環節，演繹新歌《小眾美術家》。令人意想不到的是，這位外表柔弱的新人，歌曲背後竟藏著一段段坎坷的過去，她更在節目中首度剖白，直言創作靈感源於曾住兒童之家、朋友離世及失戀等慘痛經歷。