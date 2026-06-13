J Music｜新人范明熙自揭傷痛史！新歌源於住兒童之家及亡友經歷？
廣告
樂壇新人范明熙（Vevila）近日登上《J Music》「登陸新聲」環節，演繹新歌《小眾美術家》。令人意想不到的是，這位外表柔弱的新人，歌曲背後竟藏著一段段坎坷的過去，她更在節目中首度剖白，直言創作靈感源於曾住兒童之家、朋友離世及失戀等慘痛經歷。
范明熙新歌源自坎坷經歷 盼用音樂安慰同路人
范明熙在節目中透露，出道前曾擔任網絡直播歌唱主播。當主持問及新歌《小眾美術家》的創作原因時，她坦誠地分享了自己的人生低谷。Vevila表示，這首歌集合了她多個深刻的個人經歷，包括小時候曾住過兒童之家、面對摯友的離世、以及失戀的傷痛。她希望透過將這些親身感受寫進歌曲，去安慰和擁抱有著相似經歷的「小眾」，讓他們知道自己並不孤單。
將傷痛化為創作養分 范明熙用歌聲說故事
從兒童之家的孤單，到與朋友天人永隔的悲痛，再到感情路上的顛簸，范明熙選擇不將傷痛埋藏，而是將其轉化為音樂創作的養分。她的歌曲《小眾美術家》不再只是旋律與歌詞的組合，而是她用生命經歷譜寫出來的故事，充滿了真實的情感和力量，期望能觸動更多聽眾的心靈深處。
網民留言力撐：好有勇氣！
范明熙勇敢分享過去的舉動，感動了無數網民，大家紛紛留言為她打氣。「聽完個故仔再聽首歌，真係好感動，喊咗出嚟。」「好有勇氣！加油！你的經歷會令你更強大！」「呢啲先係有靈魂嘅音樂，支持你！」「世界以痛吻你，你卻報之以歌，好叻女！」「希望你嘅音樂可以安慰到更多人。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期