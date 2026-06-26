J Music｜鄭融等足4年終出新歌！揭與陳少琪父女檔合作 激讚陳明憙超專業

有「教育系歌手」之稱的鄭融（Stephanie）終於回歸樂壇！相隔長達4年，她將現身明晚（27日）播出的《J Music》宣傳新作《下不違例》。Stephanie在節目中驚喜透露，新歌除了找來黃金班底製作，MV導演更是著名音樂人陳少琪的女兒陳明憙，她更對這位「導二代」的專業表現讚不絕口！