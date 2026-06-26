J Music｜鄭融等足4年終出新歌！揭與陳少琪父女檔合作 激讚陳明憙超專業
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有「教育系歌手」之稱的鄭融（Stephanie）終於回歸樂壇！相隔長達4年，她將現身明晚（27日）播出的《J Music》宣傳新作《下不違例》。Stephanie在節目中驚喜透露，新歌除了找來黃金班底製作，MV導演更是著名音樂人陳少琪的女兒陳明憙，她更對這位「導二代」的專業表現讚不絕口！
鄭融隔四年推新作《下不違例》 自爆錄音曾遇阻滯
鄭融在節目中接受主持許文軒訪問，分享相隔4年再推出新歌的心情。她坦言今次新作《下不違例》在錄音上曾遇上阻滯，需要調整好心態，待自己最有把握時才走進錄音室。至於為何久久才推出新作，她則認為是「Timing 問題」。新歌由著名音樂人陳少琪填詞及擔任監製，並由Howie@Dear Jane作曲，強勁班底令人期待。
新歌MV由陳明憙執導 鄭融大讚陳少琪女兒夠專業
談到新歌《下不違例》的創作背後，Stephanie認為人活到某個年紀，都會反省和檢討過去。而這次新歌最大的驚喜，莫過於MV是由歌曲監製陳少琪的女兒陳明憙執導。對於這次與「父女檔」的合作，鄭融對陳明憙的專業能力給予極高評價，大讚對方：「佢係好專業嘅導演，好快手一手包辦所有嘢，我覺得佢好有心思。」，言談間流露出滿滿的欣賞。
網民期待新歌：終於等到鄭融
鄭融久違4年推出新歌的消息，讓一眾歌迷感到非常興奮，紛紛表示期待已久，並對這次與陳少琪父女檔的合作感到好奇。
「4年！真係等咗好耐！終於有新歌聽！」
「鄭融啲歌必屬佳品，教育系歌手返嚟啦！」
「陳少琪加Howie，呢個組合好有新鮮感，仲有陳明憙做導演，好想快啲睇MV！」
「好欣賞鄭融對音樂嘅堅持，唔會為出而出。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期