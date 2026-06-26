J Music｜新環節致敬女團！魔音女團翻唱《Candy Ball》成員自爆中學K房瘀事

音樂節目《J Music》明晚（27日）將推出全新環節「女團時代」，向香港不同年代的經典女子組合致敬！打頭炮的將是無綫自家新晉女團「魔音女團（MYNT）」，她們將重新演繹As One的經典金曲《Candy Ball》。成員倪樂琳（Ellyn）及盧映彤（Skylar）更自爆中學時唱K的瘀事，勾起全場青春回憶！