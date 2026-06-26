J Music｜新環節致敬女團！魔音女團翻唱《Candy Ball》成員自爆中學K房瘀事
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音樂節目《J Music》明晚（27日）將推出全新環節「女團時代」，向香港不同年代的經典女子組合致敬！打頭炮的將是無綫自家新晉女團「魔音女團（MYNT）」，她們將重新演繹As One的經典金曲《Candy Ball》。成員倪樂琳（Ellyn）及盧映彤（Skylar）更自爆中學時唱K的瘀事，勾起全場青春回憶！
J Music推新環節「女團時代」 魔音女團打頭炮致敬As One
《J Music》的全新環節「女團時代」旨在向香港樂壇歷史上的經典女團致敬，名單包括「四朵金花」、「夢劇院」、「Face to Face」、「Hotcha」、「Cookies」及今集打頭炮的As One等。為增強致敬感，節目邀來無綫自家打造的新晉女團「魔音女團（MYNT）」擔任駐場表演嘉賓。今集，四位成員倪樂琳（Ellyn）、喬美莎、宋宛穎（Sabrina）及盧映彤（Skylar）將在主持余宗遙的伴奏下，唱跳As One的經典快歌《Candy Ball》，以甜美歌聲和可愛舞蹈，展現出充滿活力的Sweet風格。
成員自爆中學唱K瘀事 倪樂琳盧映彤憶《Candy Ball》必點
《Candy Ball》是不少人的青春回憶，對MYNT成員來說亦是如此。成員倪樂琳（Ellyn）和盧映彤（Skylar）分享這首歌帶給她們的深刻回憶，笑稱是中學時期的集體記憶。Ellyn表示：「中學成日喺 K 房唱」，Skylar更補充：「呢首必點」。她們還憶述當年唱K的趣事，直言是「人生第一次唱跳全開咪」，Skylar更搞笑自爆：「仲要破咗音」，率真的分享引來全場大笑。
網民期待女團回憶殺：青春返晒嚟
新環節預告引起網民熱烈討論，不少人表示對「女團時代」充滿期待，希望能聽到更多經典金曲，掀起一波「回憶殺」。
「《Candy Ball》！真係回憶呀！以前成日聽！」
「好期待呢個環節，想睇佢哋之後會唱邊隊女團嘅歌！Cookies please！」
「TVB終於有返隊女團，睇下表現成點先。」
「宋宛穎都喺度？港姐冠軍跳唱？有啲期待喎！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期