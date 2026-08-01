J Music｜魔音女團致敬Cookies！四美少女騷腿唱跳《派對動物》場面火辣！
魔音女團四美少女騷腿唱跳 重現Cookies經典《派對動物》
在今集「女團時代」環節中，「魔音女團」的兩位成員莊子璇（Hilary）、喬美莎（Chelsea）聯同兩位練習生葉靖儀（Michelle）及蔡華英（Emily），一同向經典致敬。四位美少女唱跳Cookies的快歌《派對動物》，更邀得男團SURFIVE成員DEZ擔任伴奏。她們的表演充滿活力，甜美的歌聲配上性感火辣的舞蹈動作，四人更齊齊大騷美腿，畫面極具衝擊感，成功將這首經典歌曲演繹出屬於她們自己的全新風格，令現場氣氛升溫。
Michelle真情告白勁溫馨 Hilary感謝隊友排舞
這次精彩的表演背後，全靠成員們的努力與合作。成員莊子璇（Hilary）在表演後，特別公開感謝隊友喬美莎（Chelsea）及蔡華英（Emily）為這次表演精心排舞，可見團隊合作無間。而練習生葉靖儀（Michelle）更藉此機會向隊友們深情告白，真摯地說：「我哋嘅友誼每日都增加。」簡單一句話盡顯她們在訓練過程中建立的深厚感情，場面十分溫馨，也讓觀眾看到她們在舞台下的真摯友誼。
「女團時代」致敬前輩 Cookies經典舞曲掀回憶殺
這次表演是節目「女團時代」環節的一部分，旨在讓新一代女團成員向前輩致敬，同時展現自己的實力。Cookies作為香港女子組合的代表之一，其作品《派對動物》是不少人的集體回憶。今次「魔音女團」的四位成員重新演繹這首經典舞曲，不但為觀眾帶來了一場「回憶殺」，勾起了大家對千禧年代廣東歌的美好回憶，同時也成功展示了新一代女團的青春魅力與舞台潛力，完美達成了傳承的意義。
網民大讚青春可人 「回憶返晒嚟！」
節目播出後，四位美少女的表演獲得網民一致好評。不少觀眾留言大讚她們充滿青春活力，表演賞心悅目：「好有青春氣息！四個都好靚！」、「一聽到《派對動物》前奏就識唱！回憶返晒嚟！」、「跳得好好，好有女團feel！睇得出好努力練習過！」、「佢哋感情好好咁，支持MYNT！希望快啲正式出道！」、「Hilary同Chelsea愈來愈有星味！」。