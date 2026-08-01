J Music｜魔音女團致敬Cookies！四美少女騷腿唱跳《派對動物》場面火辣！

青春氣息滿瀉！新晉女團「魔音女團」（MYNT）四位成員莊子璇、喬美莎、葉靖儀及蔡華英，在節目《J Music》中驚喜合體，唱跳女團前輩Cookies的經典金曲《派對動物》！四位美少女齊齊換上勁歌熱舞裝束，大騷修長美腿，甜美又性感的舞姿極具視覺衝擊，成員更在鏡頭前真情告白，大晒姊妹情！