改編電影登場！Johnny Depp官司壓倒性獲勝訴 Amber Heard隨時要打工還債！

Johnny Depp與Amber Heard的「世紀誹謗案」歷史大約50日，終於落幕，最後官司由Johnny Depp以壓倒性的姿態輾壓Amber Heard奪得勝利。最新消息指出，這世紀官司大戰將被 Fox 娛樂公司改編推出名為《Hot Take: The Depp/Heard Trial》的電影，獨家在旗下串流媒體 Tubi 上登場。