Johnny Depp庭上自辯狂講3小時 譴責前妻不擅情緒管理
Amber Heard被指出軌
在早前的審訊中，Amber Heard被指與世界首富Elon Musk（馬斯克）及男星James Franco成為焦點，審訊期間，住宅保安指Amber Heard每周多次在尊尼特普不在家時，深夜與馬斯克見面，而庭上亦曝光了Amber Heard及馬斯克的短訊對話和日期，證明了兩人幽會時間很大機會與婚姻期重疊。
Johnny Depp否認向Amber Heard動手
Johnny Depp與Amber Heard的「誹謗案」近日再次成為全球熱話，而且Law&Crime Network的YouTube頻道更加將二人的審判過程進行直播，讀全球觀眾直擊誰是誰非。案件開審至今進入第二周，Johnny Depp在庭上否認有向Amber Heard動粗，直指對方說謊：
「我自己從來沒有以任何方式打過赫特女士的，我也從來沒有打過任何女人，我從來不需要做到這個地步。我不能說我很尷尬，因為我知道我在做正確的事，我有責任為我的名譽澄清。」
另一方面，Johnny Depp亦自認曾經有酒精和藥物問題，但後來已經在醫生的協助下成功戒掉。
大量Johnny Depp傷痕照被公開
Johnny Depp私人保鏢Sean Bett上庭作供時，向法庭展示了多張Johnny Depp臉上有明顯傷勢的照片，並指出照片攝於2015年3月及同年12月，相中明顯可見見Johnny Depp臉部有傷痕，包括瘀傷及抓傷，不過他又再次重申從來沒有親月眼目擊二人動手，只是多次看到Johnny Depp受傷。
另一方面Johnny Depp的私人醫生David Kipper和私人護士Debbie Lloyd提出證供，指出2015年3月Johnny Depp與Amber Heard於澳洲度假時曾發生爭執，當時Amber Heard向Johnny Depp連掉兩個酒瓶，並削斷了Johnny Depp中指指頭的三分之一，其後並公開一段錄音，清楚顯示醫生和護士在找Johnny Depp斷指的過程。及後極速送醫進行接合手術，才保住手指。
Johnny Depp傷痕照
Amber Heard床上排泄物的照片
法庭上，Johnny Depp花了數小時談及到自己的身世和情緒問題，又指前妻「公開自製創傷」，又會妨礙自己睡覺等等行為。法庭上，Johnny Depp更公開Amber Heard疑在床上排泄物的照片，事源是她於2016年4月21日於家中舉辦派對，隔日管家打掃是發現床上有排泄物，當時Amber Heard堅稱是狗的排泄物。其實多年前，Johnny Depp亦曾經公開表示過Amber Heard在床上大便，今次終於有相關證供。
網民普遍撐Johnny Depp：畀人未審先判！
法庭上，Johnny Depp與Amber Heard各執一詞，但法庭以外，原來有不少網民都支持Johnny Depp，希望他今次可以挽回公道，「明明現實係個男被人未審先判 套套戲踢走佢」、「而家唔係啦，你睇庭外就知，條女架車一到立刻XX聲，ig comment都唔敢開，而家仲要轉風向係庭到不停話自己好愛johnny depp」、「忍左年幾兩年日日俾人狙擊，仲要俾人屈佢家暴、告到上法庭，先頂唔順拎證據出黎，話個八婆亂屙屎，同埋整斷佢手指」，直指Johnny Depp被「人格謀殺」同時亦對Johnny Depp提供的「證據S」非常感興趣並研究。另一方面，亦有傳媒指出外媒綜合資訊後認為Johnny Depp的贏面比Amber Heard大。
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