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Johnny Depp前妻Amber Heard佔下風欲撤控 含淚透露童年活在惡父陰霾之下

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Johnny Depp尊尼特普與前妻Amber Heard互控家暴和誹謗的官司至今仍是大眾焦點，審訊進入第四周。發展至今，Amber Heard代表律師以「Johnny Depp未能提供誹謗證據」為由提出撤回控告。

Johnny Depp與前妻Amber Heard官司持續，未知是否擔心敗訴，Amber Heard代表律師決定撤回控告但遭駁回。
Johnny Depp與前妻Amber Heard官司持續，未知是否擔心敗訴，Amber Heard代表律師決定撤回控告但遭駁回。（圖片來源：Law＆Crime Network）

Amber Heard打算撤控 網民質疑驚輸

Johnny Depp與Amber Heard的官司越演越烈，Johnny Depp近日呈上大量有力證據，得到輿論支持；相反Amber Heard遭聲討，更有外國網民發起抵制她在《水行俠2》的演出。未知是否擔心敗訴，所以Amber代表律師提出撤回控告，理由是案中兩人沒有完整陳述自己的主張，但最後遭法官Penney Azcarate駁回，認定民事訴訟繼續進行。

Johnny Depp Amber Heard在庭上強忍淚水，透露自己童年曾遭父親家暴，並請來心理學家指出自己患上PTSD創傷後壓力症）。
Amber Heard在庭上強忍淚水，透露自己童年曾遭父親家暴，並請來心理學家指出自己患上PTSD（創傷後壓力症）。（圖片來源：Law＆Crime Network）

Amber Heard含淚力證患自己創傷後壓力症

早前Johnny Depp找來心理學家診斷出，Amber Heard患有邊緣型人格障礙（BPD）與做作型人格障礙（HPD）。而近日Amber在庭上講到喊，其第一位證人心理學家Dawn Hughes表示，Amber Heard的父親有家暴傾向，「從小就學會愛一個傷害她的人。」同時指控Johnny Depp曾對她身心都造成傷害，甚至是性暴力，他提到自己為安柏赫德做了十幾次心理測試，才判定她有創傷後壓力症候群，「習慣愛上傷害自己的人」。

Johnny Depp 心理學家指出Amber因童年遭家暴，所以「習慣愛止傷害自己的人」。
心理學家指出Amber因童年遭家暴，所以「習慣愛止傷害自己的人」。（圖片來源：Law＆Crime Network）

Amber Heard不滿負評纏身怒炒公關團隊

Johnny Depp尊尼特普與前妻Amber Heard離婚後的官司持續，近日爆出Amber Heard因為不滿自己負面新聞纏身，又不滿自己版本的故事沒有被好好地表達出來，於上周四怒炒公關團隊，有知情人士透露：「她不喜歡負面的新聞頭條。」、「她對自己版本的故事沒有被好好表達而感到憤怒。」有公關界專家批評，即使Amber請來業界最強的新團隊，但此舉亦無補於事。

Johnny Depp 消息指Amber因不滿自己負面新聞纏身而怒炒公關團隊。
消息指Amber因不滿自己負面新聞纏身而怒炒公關團隊。（圖片來源：Law＆Crime Network）

Johnny Depp出絕招公開震撼錄音 Amber斥：睇下邊個信你係家暴受害人

Johnny Depp尊尼特普與前妻Amber Heard離婚後誹謗官司細節陸續曝光，Amber被揭不擅管理情緒，擲酒樽割傷Johnny手指至見骨，羞辱幻視演員Paul Bettany兒子等等。案件新進展令人髮指，庭上公開一段Johnny與Amber爭執時的錄音，對話中Johny語氣冷靜，但Amber激動罵一句：「跟全世界說吧，Johnny Depp堂堂男人是家暴受害人，你猜多少人會相信你，站你那邊？」

庭上公開Johnny Depp與前妻Amber Heard爭執時的鈑音，Amber激動說：「跟全世界說吧，Johnny Depp堂堂男人是家暴受害人，你猜多少人會相信你，站你那邊？」
庭上公開Johnny Depp與前妻Amber Heard爭執時的錄音，Amber激動說：「跟全世界說吧，Johnny Depp堂堂男人是家暴受害人，你猜多少人會相信你，站你那邊？」
（圖片來源：[email protected]&Crime Network）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]＆Crime Network

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