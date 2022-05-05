Johnny Depp前妻Amber Heard佔下風欲撤控 含淚透露童年活在惡父陰霾之下
Amber Heard打算撤控 網民質疑驚輸
Johnny Depp與Amber Heard的官司越演越烈，Johnny Depp近日呈上大量有力證據，得到輿論支持；相反Amber Heard遭聲討，更有外國網民發起抵制她在《水行俠2》的演出。未知是否擔心敗訴，所以Amber代表律師提出撤回控告，理由是案中兩人沒有完整陳述自己的主張，但最後遭法官Penney Azcarate駁回，認定民事訴訟繼續進行。
Amber Heard含淚力證患自己創傷後壓力症
早前Johnny Depp找來心理學家診斷出，Amber Heard患有邊緣型人格障礙（BPD）與做作型人格障礙（HPD）。而近日Amber在庭上講到喊，其第一位證人心理學家Dawn Hughes表示，Amber Heard的父親有家暴傾向，「從小就學會愛一個傷害她的人。」同時指控Johnny Depp曾對她身心都造成傷害，甚至是性暴力，他提到自己為安柏赫德做了十幾次心理測試，才判定她有創傷後壓力症候群，「習慣愛上傷害自己的人」。
Amber Heard不滿負評纏身怒炒公關團隊
Johnny Depp尊尼特普與前妻Amber Heard離婚後的官司持續，近日爆出Amber Heard因為不滿自己負面新聞纏身，又不滿自己版本的故事沒有被好好地表達出來，於上周四怒炒公關團隊，有知情人士透露：「她不喜歡負面的新聞頭條。」、「她對自己版本的故事沒有被好好表達而感到憤怒。」有公關界專家批評，即使Amber請來業界最強的新團隊，但此舉亦無補於事。
Johnny Depp出絕招公開震撼錄音 Amber斥：睇下邊個信你係家暴受害人
Johnny Depp尊尼特普與前妻Amber Heard離婚後誹謗官司細節陸續曝光，Amber被揭不擅管理情緒，擲酒樽割傷Johnny手指至見骨，羞辱幻視演員Paul Bettany兒子等等。案件新進展令人髮指，庭上公開一段Johnny與Amber爭執時的錄音，對話中Johny語氣冷靜，但Amber激動罵一句：「跟全世界說吧，Johnny Depp堂堂男人是家暴受害人，你猜多少人會相信你，站你那邊？」