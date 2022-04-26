Johnny Depp前妻呈堂證物係「未來產品」？ 誹謗官司細節爭議不斷

Johnny Depp尊尼特普與前妻Amber Heard離婚後爆出誹謗官司，近日有新進展，當中二人提出的證據和指控疑點多多話題不斷，例如Amber Heard呈堂證物之一，該產品於2017年推出，與兩人婚變的時間不吻合。Johnny Depp被前妻擲酒樽割傷中指，傷及見骨，期間他探訪病童時更強顏搞笑，稱自己太肚餓咬了手指一口。隨著更多細節及證供曝光，此官司繼續成為大眾焦點。