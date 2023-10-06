43歲莊思敏「北上」拍戲吸金 遊蘇州仲自爆想試做妓女

現年43歲的莊思敏早前被JEPX案纏身，雖然最近終於搣甩嫌疑，但是作為苦主之一的她，也因為投資JPEX而慘蝕50萬！投資連番失利的莊思敏日前就到達佛山拍戲「吸金」，還順道去了蘇州旅遊，而她也自爆想嘗試做妓女，莫非真係要做現實版「魚旦媽」？