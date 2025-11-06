JPEX案｜林作被押解到庭獲准以30萬元保釋候審 一文還原完整時間線
林作今晨押解法庭 裕美揭失聯內幕
林作今晨由警車押送到東區法院提堂，身穿黑色衫褲的他面容憔悴，在犯人欄內細心聆聽法庭宣讀控罪。期間他不時咬牙切齒及抖大氣，神情顯得相當焦慮，亦不時望向旁庭席尋找女友裕美。當被問及是否明白控罪時，林作表示明白。裕美在法庭外接受訪問時透露：「成晚有瞓過，因為平時朝早6點先瞓，對案件都好樂觀，同埋一直我都接觸唔到佢。我諗冇24小時，佢被捕我唔知情，因為佢去報道嘅時候就冇返過嚟。」她又表示已安撫林作母親的擔憂情緒。
林作等8人涉33罪 案件押後高院再審
首案中林作、前藝員鄭雋熹及網紅陳穎怡等8人合共被控33項罪名，涉及虛擬資產投資宣傳及誘導。控方表示案件將交付高等法院審理，裁判官應要求押後至12月15日再提訊。鄭雋熹須繼續還押候訊，其餘7人則以5萬至30萬元不等保釋，期間須遵守不得離港、定時到警署報到及不得接觸控方證人等條件；當中林作與陳穎怡各以30萬元保釋。整體情勢仍在發展中，後續走向有待法庭裁決。
警方正式起訴16人 首次引用新法例
警方商業罪案調查科昨日公布案情，指已落案起訴16人，這些被告人被分為三大類別。集團核心成員共6人，面臨串謀詐騙、洗黑錢、妨礙司法公正等控罪；場外交易所相關人士7人，包括與JPEX合作的加密貨幣找換店負責人；傀儡戶口持有人3人，擔任轉移犯罪得益的角色。值得注意的是，這是警方首次引用於2023年4月生效的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53ZRG條提出檢控，最高可處罰款100萬元及監禁7年，反映執法機構打擊虛擬資產騙案的決心。
多名藝人牽連其中 莊思敏張智霖捲入風波
JPEX案之所以引起公眾廣泛關注，除了涉及巨額資金，更因為多名公眾人物和藝人曾為平台宣傳。莊思敏曾為JPEX宣傳，案發後她主動澄清稱自己亦是受害者，損失高達50萬港元，並積極配合警方調查。張智霖、肥媽、台灣藝人陳零九等亦曾被指為JPEX宣傳，事後他們均紛紛與平台劃清界線。TVB藝人鄭雋熹因涉案被捕，警方更拖走其價值180萬元的保時捷電動跑車。國際刑警網站曾顯示，已向曾涉及其他幣圈事件的黃鉦傑（幣少）及其助手發出紅色通緝令，他們目前仍在逃。
回顧JPEX案的爆發經過 還原完整時間線！
2023年9月：香港證監會正式點名警告JPEX
事件始於2023年9月13日香港證監會正式點名警告JPEX，指出其聲稱申請牌照為虛假陳述，並列出六大疑點。隨後平台突然大幅提高提幣手續費，一度升至高達999 USDT，每次提幣上限為1,000 USDT，形同凍結用戶資產。這個天價手續費引發恐慌性提幣潮，大量受害者發現無法正常提取資金後紛紛報案。
2023年9月21日：前代言人張智霖、KOL陳怡、林作、藝人莊思敏分別接受調查
2023年9月：莊思敏、陳怡、林作屢次在社交平台「自證清白」
莊思敏、陳怡、林作在分別接受調查後，除了有林作在22日在家中開記者招待會澄清之外，陳怡、莊思敏等人亦經常在社交平台上傳近況，或者大方談及「騙案」，證明自己清白。
2023年10月5日：手續費一度回復正常
有用戶指JPEX提幣手續費回復至表面正常，提取USDT為3 USDT。但資產已被強制轉為平台幣JPC並凍結。由於JPC交投量低，換回USDT需大幅折讓出售。即使換幣，提幣需時約八小時，暫未見成功提取個案。
2023年10月14日：TVB藝員鄭雋熹被捕
在10月14日，TVB 藝員鄭雋熹日前遭警方拘捕，其市值約 180 萬元的保時捷電動跑車亦被拖走，據悉涉為「犯罪得益」資產；至此，案件被捕人數增至 20 人。就事件所引起的關注，TVB 企業傳訊部回應指正了解中，並強調相關行為屬個人層面，與公司立場無關。
其後他於 IG Story 上載自己被戴黑頭套時的照片，並配上 MC 張天賦《與我無關》，疑似以「用歌講話」方式回應外界質疑，暗示事件與自己沒有直接關連，意圖向公眾傳遞清白訊息。
2023年11月14日：JPEX 突然上水
JPEX 詐騙案經過一個多月發酵，平台在11月14日突然發布公告，聲稱加密貨幣市場近期「蓬勃增長」，預計交易量將持續上升，並承諾會優化及重新設定交易系統。換言之，即使正被證監會及警方同步調查、App 已遭斷網，JPEX 仍無意停運，反而態度強硬，繼續表明會維持平台運作。
2023年11月26日：JPEX2個月來66人被捕
截至11月26日下午5時，警方共接獲 2,623 名受害人報案，涉款約 16 億元。目前共有 66 人被捕，全部已獲准保釋候查。警方當時表示調查仍在進行中，不排除日後會再有拘捕行動。
2024年7月24日：向黃鉦傑（幣少）及其助手發紅色通緝令
國際刑警網頁顯示，已向黃鉦傑（「幣少」）及其助手發出「紅色通緝令」。這類通緝令代表要求全球執法機構協助拘捕並移交相關人士。目前，國際刑警網站上共有 6,757 名人士被列入紅色通緝名單。
2025年11月6日：林作陳怡准30萬保釋 前藝員鄭雋熹還柙
警方昨日（5日）落案起訴涉及JPEX虛擬資產交易平台案16名男女，包括6名集團核心成員、7名加密貨幣場外交易所負責人、協助宣傳的網紅及3名傀儡戶口持有人。
法庭文件指，林作被控一項欺詐罪，被指於2023年7月至9月期間透過虛假陳述誘使公眾在JPEX投資，導致受害人蒙受財產損失。此外，他亦被控一項「欺詐地誘使他人投資虛擬資產」罪，屬警方首次援引《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》檢控。控罪指他對外宣稱JPEX具多地牌照及可提供穩定回報，以塑造可信投資渠道形象，具明顯誤導性。
除林作外，多名涉案人士同樣面對嚴重控罪。前藝員鄭雋熹被控兩項串謀欺詐罪；蕭穎謙被控一項欺詐地誘使投資罪及5項洗黑錢罪；陳穎怡被控兩項欺詐地誘使投資罪；區焯基被控4項同類欺詐罪及5項洗黑錢罪；趙敬賢被控7項洗黑錢罪；梁綺湘被控一項欺詐地誘使投資罪；何紀雯則面對4項洗黑錢罪。案件性質廣泛，顯示整體操作具規模性與系統性。