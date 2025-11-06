JPEX案｜林作被押解到庭獲准以30萬元保釋候審 一文還原完整時間線

JPEX詐騙案震撼全港，涉及金額高達16億港元，受害人數超過2,700人，成為香港史上最大規模虛擬資產詐騙案之一。警方經過一年多調查，昨日正式起訴16人，包括網紅林作及陳怡等知名人物，案件今日在東區法院正式開審。