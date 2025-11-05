JPEX案｜警方檢控16人林作在列 莊思敏強調受害者身份

JPEX虛擬貨幣詐騙案經過兩年多調查，警方商業罪案調查科今日再有重大行動，據消息指網紅林作等16人被檢控，當中包括6名集團核心成員。曾捲入事件的藝人莊思敏接受查詢時強調自己是受害者，更表示如能追回損失會全數捐作善事，引起網民關注。

警方檢控16人林作在列

商業罪案調查科總警司黃震宇在記者會上表示，警方先後拘捕80人，當中包括14人為犯罪團夥核心成員，共凍結資產總值約2億2,800萬元。今次檢控的16人中，6人為集團核心成員，涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」、「妨礙司法公正」及「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」等罪名。另外7人為場外交易所相關人士，其餘3人為傀儡戶口持有人，他們將於明日在東區裁判法院提堂。

莊思敏強調受害者身份願捐善款

面對警方再次行動，曾因JPEX事件從馬來西亞提早回港協助調查的藝人莊思敏接受傳媒查詢時表示：「我係受害者呀，上次我報案嘅時候已經講晒啦，希望我可以攞返我嘅損失。」她更承諾如果能夠追回損失的金錢，「一定捐出去做善事」。當被問及是否需要再次協助調查時，莊思敏表示上次報案時已經說明所有情況。

林作兩年前曾被拘捕後獲釋

回顧兩年前JPEX案爆發時，林作因開設加密貨幣交換店而牽涉其中，當時被警方以「串謀詐騙」罪名拘捕，接受超過10小時審查後獲釋。林作當時更在住所召開記者會回應事件，強調自己的清白。如今警方再次檢控行動，據消息指林作亦在被檢控名單之列，案件發展備受關注。

網民關注莊思敏捐款承諾

莊思敏表示願意將追回的損失全數捐作善事的言論，在網上引起不少討論。網民對她的承諾表示：「如果真係做到就值得讚賞」、「希望佢真係會捐出去」。亦有網民關注案件進展：「希望受害者可以攞返啲錢」、「呢個案拖咗咁耐終於有進展」。警方透過國際刑警組織發出紅色通緝令，追緝兩名在逃主腦及一名骨幹成員，案件仍在進一步調查中。

