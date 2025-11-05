JPEX案｜警方檢控16人林作在列 莊思敏強調受害者身份

JPEX虛擬貨幣詐騙案經過兩年多調查，警方商業罪案調查科今日再有重大行動，據消息指網紅林作等16人被檢控，當中包括6名集團核心成員。曾捲入事件的藝人莊思敏接受查詢時強調自己是受害者，更表示如能追回損失會全數捐作善事，引起網民關注。