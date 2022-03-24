Jumbo曾淑雅晒三點式靚相止旅行癮 網民狂like：眼睛已經去緊旅行
Jumbo三點式舊相受歡迎
Jumbo曾淑雅身高174cm，腿長超過40吋，身形上的優勢加甜美樣子，被封「長腿女神」，日前她在社交網晒出一系列外遊靚相，留言寫上「3年前」，並hashtag「旅行的日子」、「愈來愈近」、「throwback」、「2019」，當中一張身穿三點式側側身坐在泳池邊飲橙汁的照片，即時引起一陣網上哄動。
Jumbo被網民大讚無敵
Jumbo上載了一共8張外遊舊相，目的只為一止旅行癮，不過網民就大飽眼福，有人留言話：「最鍾意有身形嘅女仔咁樣坐」、「眼睛已經去咗旅行」、「簡直無敵」等等，更有不少網一眼就認出3年前Jumbo是去了新加坡玩，仲有新加坡粉絲留言歡迎Jumbo再去呢！
Jumbo登「三」添成熟美
去年7月Jumbo正式踏入三字頭，日前她出po留言「女人三十一枝花」，Jumbo雖然出道多年，30歲的她依然keep得好好，增添另一種初熟美，除了身形得天獨厚，Jumbo更勤於運動keep fit，即使疫情期間亦經常去行山放輕鬆，生活非常健康。
Jumbo IG 貼靚相 過萬like走唔甩
早前Jumbo現身屯門行山路徑，沿途不停打卡影女神相，bra top同運動褲都超級貼身，搞到現晒形，更有網民直斥佢咁著簡直係引人犯罪！
30歲嘅曾淑雅（Jumbo Tsang）早出道，多年嚟吸納咗唔少粉絲，IG粉絲人數早已破50萬，係咁易喺社交網上載一張靚女相，閒閒地都過萬人like，不過Jumbo絕不欺場，三點式性感相任睇，近年仲多咗好多bra top運動look，因為Jumbo除咗愛上行山，亦不時放做運動視頻上社交網。
被封「山系女神」嘅Jumbo不時分享行山照片及路線，過去兩年行遍香港九龍新界嘅山頭野嶺，早前行到去屯門，Jumo喺著名打卡勝地「彩虹欄杆」影咗大量靚相，全身半身大頭乜都齊，不過大家都肯定錯晒重點，唔係欣賞條欄杆同風景，係欣賞Jumbo嘅健美修長身形囉！
修長身形搶fo
呢日Jumbo身穿白色bra top加紅色運動長褲，174cm身高同對長腿真係好搶fo，全身衣物都咁貼身，乜都現晒形，有網民睇完呢輯相，直斥Jumbo著到咁去行山簡直係引人犯罪，著得少都投訴？下次Jumbo著樽領衫去行山好唔好？