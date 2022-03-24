Jumbo曾淑雅晒三點式靚相止旅行癮 網民狂like：眼睛已經去緊旅行

Jumbo曾淑雅唔止有「長腿女神」之稱，最近仲被封「三點式女神」，因為她上載了3年前外遊時的三點式照，望梅止渴，希望快些可以再去旅行，而一眾網民都被她深深吸引，紛紛留言支持Jumbo，仲話睇佢啲相，眼睛已經去緊旅行。