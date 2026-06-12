JW豪門夢碎？與破產富二代男友分手被鬧爆兩年！王灝兒激動落淚反擊「拜金論」
JW上節目談分手往事激動哽咽落淚平反
JW近日接受ChillGOOD TV節目《巴打圍爐》訪問，罕有談及與前度葉韋彤分手後所承受的輿論壓力。她在鏡頭前坦言當時陷入「講又死、唔講又死」的困局，最終為保護正經歷破產的前度而選擇啞忍：「當時嘅我覺得人哋已經going through咁多嘢，我唔想再去講，希望自己用最可以嘅ability去protect埋佢。」說到動情處，JW眼眶泛紅一度哽咽，委屈之情溢於言表。她更激動反問：「如果我拜金，我仲使乜入TVB拍劇呀？」強調自己日常生活簡樸，「嚟嚟去去咪又係食叉燒飯、意粉，I don’t really spend money」，根本不會因為對方經濟狀況而動搖感情。
JW澄清早知前度家變但從未想過離開
JW在節目中進一步解釋，自己早已知道前度家中出現經濟變故，但從未因此動搖過兩人之間的感情：「我需要啲咩啫，對我嚟講無關係，我真係無嘢。」她表示默默承受了年半至兩年的網絡攻擊，一直抱住「清者自清」的心態，相信時間會證明一切。然而積壓已久的鬱結終究需要出口，JW坦言最令她難受的並非批評本身，而是明明沒有做錯卻無法為自己發聲的無力感。
六年情斷後JW靠實力置業進駐東半山
JW與葉韋彤拍拖6年期間不時高調放閃，經常齊齊出入馬場、在獨立屋豪宅開派對。2023年葉韋彤被頒令破產，JW當時仍推出歌曲《陪你》表態不離不棄。然而兩人最終於2024年宣布分手，JW其後憑TVB劇集《痞子殿下》人氣急升，同年年初以950萬元購入東半山大坑台單位，靠自己實力進駐豪宅區。2025年6月她更被爆出與足球界新貴兼演唱會業界猛人王至尊（Jim Wong）的新戀情，感情生活翻開新一頁。
網民態度逆轉紛紛留言撐JW好委屈
節目播出後，網民態度出現明顯逆轉。不少人在社交平台留言「睇到JW喊真係好心痛，佢啞忍咗兩年真係好委屈」、「人哋自己買到樓就係實力，關拜金咩事」、「當初鬧佢嗰班人而家應該收聲」。亦有網民感嘆「女仔為咗保護前度寧願自己食死貓，呢種人品值得尊重」，更有人翻出JW當年發布的暗示影片，認為她早已想開口澄清卻一直忍住。
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