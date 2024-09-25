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JW回復單身4個月戰鬥力升級 著超高衩短裙險洩「股惑」 網民大讚好辣

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今年5月與破產富二代葉韋彤（Tarzan）甩拖後，歌手王灝兒（JW）的生活似乎更加精彩，近日她曬出與大學時期好友在韓國旅行的靚相，相中她穿著超高衩的吊帶短裙，一坐低裙子就向上滑，幾乎露股！

JW曬超短裙造型險洩「股惑」

王灝兒（JW）宣布與富二代前男友分手後，生活愈來愈精彩，衣著打扮都愈來愈性感！近日JW在社交媒體上展示了她與大學時期的好友在韓國的旅行照片。JW的打扮引人注目，她穿著一條超短又高衩的吊帶裙，不但有大露背，在坐下時裙子更不慎上滑，險些露股。

JW 王灝兒穿著超短又高衩的吊帶裙。（圖片來源：IG＠jwchubz）
王灝兒穿著超短又高衩的吊帶裙。（圖片來源：IG＠jwchubz）
JW 大曬白滑美腿。（圖片來源：IG＠jwchubz）
大曬白滑美腿。（圖片來源：IG＠jwchubz）
JW 仲有大露背。（圖片來源：IG＠jwchubz）
仲有大露背。（圖片來源：IG＠jwchubz）
JW 曬埋素顏自拍。（圖片來源：IG＠jwchubz）
曬埋素顏自拍。（圖片來源：IG＠jwchubz）

網民：好辣！單身即刻唔同晒樣

JW的一身性感造型引起網民熱烈討論，大家對她的大膽造型讚不絕口，連她的圈內好友也留言表示支持。陳瀅驚訝地留言：「WHAT」、「this is not legal！」讚她靚到犯規。何雁詩則說：「sok dou deen jor（索到癲咗）！」網民亦紛紛指：「好索」、「omg 好辣」、「so hot」、「單身即刻唔同晒樣」、「急了」、「投資失敗 要搵新人注資」、「當你遲遲未改變 就讓我改變吧這個決定多可怕」不過也有網民認為JW好大陣TVB味。

JW 不過都有網民認為JW好大陣tvb味（圖片來源：ig＠jwchubz）
不過都有網民認為JW好大陣tvb味（圖片來源：ig＠jwchubz）

重溫JW同前男友恐連朋友都冇得做

JW早前宣布與男友分手後，隨即於晚上出席國際知名音樂劇《仙樂飄飄處處聞》（Sound of Music）做客席演員，而事前JW亦有在社交平台更新限時動態，心情睇落就似乎冇咩影響。不過當show後接受訪問時，JW在被問及與舊愛葉韋彤是否仍係朋友時，JW的態度即180度大轉變，只表示唔回應咁多，令不少網民猜測是否連朋友都冇得做。

JW JW早前擔任國際知名音樂劇《仙樂飄飄處處聞》的客席演員，雖然剛分手但心情似乎未受太大影響。（圖片來源：TVB）
JW早前擔任國際知名音樂劇《仙樂飄飄處處聞》的客席演員，雖然剛分手但心情似乎未受太大影響。（圖片來源：TVB）
JW JW在接受訪問時被問到與舊愛是否仲係朋友時，JW的態度就180度轉變兼表示唔回應咁多。（圖片來源：TVB）
JW在接受訪問時被問到與舊愛是否仲係朋友時，JW的態度就180度轉變兼表示唔回應咁多。（圖片來源：TVB）

JW王灝兒自言過去13年未斷過拍拖

當日JW在短片中寫上：「Almost forgot how its like to be single after 13 years of being in a relationship（戀愛13年後，幾乎忘了單身是什麼感覺。）」透露自己與Tarzan已經分手，又指自己過去13年未斷過拍拖，現在要好好享受快樂的單身生活，並寫道：「Life is great, I’ll be okay（生活很美好，我會沒事的。）」暗示新生活的開始。

JW JW表示自己過去13年未斷過拍拖，如今正好享受單身生活。（圖片來源：IG@jwchubz）
JW表示自己過去13年未斷過拍拖，如今正好享受單身生活。（圖片來源：IG@jwchubz）

JW曾以歌力撐破產男友 暗示不離不棄

葉韋彤和母親鍾佩雲在去年2月7日被法庭頒令破產，當日JW曾推出歌曲《陪你》隔空力撐，其中歌詞提到：「在窘境我會 陪你休閒 每天 每天 如實在挖苦之際盛讚 別太多 就這麼 你你我我最簡單」、「想你快樂就夠了 跟你快樂就夠了」，似在暗示會對男友不離不棄。

JW JW早前與前卓悅太子爺結束6年情。（圖片來源：IG@jwchubz）
JW早前與前卓悅太子爺結束6年情。（圖片來源：IG@jwchubz）

撰文：東方新地圖片來源：IG@jwchubz、TVB資料或影片來源：原文刊於NewMonday

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