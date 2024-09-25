JW回復單身4個月戰鬥力升級 著超高衩短裙險洩「股惑」 網民大讚好辣
JW曬超短裙造型險洩「股惑」
王灝兒（JW）宣布與富二代前男友分手後，生活愈來愈精彩，衣著打扮都愈來愈性感！近日JW在社交媒體上展示了她與大學時期的好友在韓國的旅行照片。JW的打扮引人注目，她穿著一條超短又高衩的吊帶裙，不但有大露背，在坐下時裙子更不慎上滑，險些露股。
網民：好辣！單身即刻唔同晒樣
JW的一身性感造型引起網民熱烈討論，大家對她的大膽造型讚不絕口，連她的圈內好友也留言表示支持。陳瀅驚訝地留言：「WHAT」、「this is not legal！」讚她靚到犯規。何雁詩則說：「sok dou deen jor（索到癲咗）！」網民亦紛紛指：「好索」、「omg 好辣」、「so hot」、「單身即刻唔同晒樣」、「急了」、「投資失敗 要搵新人注資」、「當你遲遲未改變 就讓我改變吧這個決定多可怕」不過也有網民認為JW好大陣TVB味。
重溫JW同前男友恐連朋友都冇得做
JW早前宣布與男友分手後，隨即於晚上出席國際知名音樂劇《仙樂飄飄處處聞》（Sound of Music）做客席演員，而事前JW亦有在社交平台更新限時動態，心情睇落就似乎冇咩影響。不過當show後接受訪問時，JW在被問及與舊愛葉韋彤是否仍係朋友時，JW的態度即180度大轉變，只表示唔回應咁多，令不少網民猜測是否連朋友都冇得做。
JW王灝兒自言過去13年未斷過拍拖
當日JW在短片中寫上：「Almost forgot how its like to be single after 13 years of being in a relationship（戀愛13年後，幾乎忘了單身是什麼感覺。）」透露自己與Tarzan已經分手，又指自己過去13年未斷過拍拖，現在要好好享受快樂的單身生活，並寫道：「Life is great, I’ll be okay（生活很美好，我會沒事的。）」暗示新生活的開始。
JW曾以歌力撐破產男友 暗示不離不棄
葉韋彤和母親鍾佩雲在去年2月7日被法庭頒令破產，當日JW曾推出歌曲《陪你》隔空力撐，其中歌詞提到：「在窘境我會 陪你休閒 每天 每天 如實在挖苦之際盛讚 別太多 就這麼 你你我我最簡單」、「想你快樂就夠了 跟你快樂就夠了」，似在暗示會對男友不離不棄。