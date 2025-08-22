35歲JW王灝兒撇破產富二代後風騷遊意大利 激罕三點式大解放盡顯豐滿身材

35歲歌手JW（王灝兒）近日飛到意大利西西里島避暑，昨日（21日）更於IG罕有地分享多張三點式泳裝照，大騷豐滿好身材，心情似乎相當輕鬆！JW上月才突然宣布與自己有份創辦的茶飲店「茶大椰」割席，結束所有關係，如今在遊艇上素顏大解放，懶理早前風波，究竟是已走出陰霾還是另有發展？