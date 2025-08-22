35歲JW王灝兒撇破產富二代後風騷遊意大利 激罕三點式大解放盡顯豐滿身材
35歲歌手JW（王灝兒）近日飛到意大利西西里島避暑，昨日（21日）更於IG罕有地分享多張三點式泳裝照，大騷豐滿好身材，心情似乎相當輕鬆！JW上月才突然宣布與自己有份創辦的茶飲店「茶大椰」割席，結束所有關係，如今在遊艇上素顏大解放，懶理早前風波，究竟是已走出陰霾還是另有發展？
JW意大利遊艇P全女班 三點式震撼眼球
JW在IG分享多張出海靚相，從照片可見，她與一行9位女性好友飛到意大利西西里島，在遊艇上開派對享受陽光。身處外地的JW心情極度放鬆，更罕有地換上三點式泳衣，大方展示其豐滿身材及健康膚色。素顏上陣的她狀態大勇，笑容燦爛，完全不像剛經歷生意風波。照片一出，立即引來大批網民湧入留言，激讚她身材Fit爆，狀態更勝從前，可見這次旅行確實讓她徹底放鬆，盡情享受假期。
上月突發聲明割席 JW與一手創辦茶飲店反面
這次JW的旅行心情之所以備受關注，全因她上月突然在社交平台發出「割席聲明」。JW於2023年與友人合資開設人氣茶飲店「茶大椰」，生意一度不俗，她本人亦非常落力宣傳，今年2月時更曾表示希望年內能再開3至5間分店。豈料事隔數月，她卻突然發聲明，強調「與茶大椰終止任合關係，個人與茶大椰不再存在任何業務或個人關係」，與自己一手創辦的品牌一刀切，震驚不少粉絲，但聲明中未有交代原因，引發外界諸多揣測。
JW戀情轉趨低調 盛傳新歡為演唱會猛人
事業上出現變動，JW的感情生活同樣保持低調。JW去年5月宣布與前卓悅太子爺Tarzan結束6年情後，盛傳她的新男友是兼具足球界新貴與演唱會界猛人雙重身份的王至尊（Jim Wong）。不過，JW對這段新戀情一直三緘其口，從未公開承認，將感情事處理得非常低調，與以往高調拍拖的作風大相逕庭。未知是否想全力保護愛苗，將重心放在感情及歌唱事業上，才毅然決定退出飲食界生意。
網民洗版式留言力撐JW：身材Fit到爆
對於JW久違的性感靚相，網民反應極為熱烈，幾乎一面倒地送上讚美。大批粉絲湧入其IG洗版留言，力撐偶像：「去旅行心情靚，個人都靚啲！」、「身材Fit到爆，狀態大勇！」、「呢啲先係生活！」、「見到你開心就夠了！」大部分留言都聚焦在其火辣身材及開朗笑容上，認為她能放下不快，好好享受假期，粉絲們都為她感到高興。
