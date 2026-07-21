18歲清純大學生Karina殺入歌唱比賽8強 憑超大反差感爆紅 背後全因一件事

現年18歲就讀香港都會大學的清純女生Karina（IG暱稱wms），憑藉古靈精怪的性格與極具反差感的成熟聲線，在網絡上迅速爆紅。她最近更成功殺入大型歌唱比賽的最後8強，而驅使這位零音樂底子女孩踏上舞台的背後原因，原來隱藏著一段令人意想不到的熱血追夢故事。