18歲清純大學生Karina殺入歌唱比賽8強 憑超大反差感爆紅 背後全因一件事

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現年18歲就讀香港都會大學的清純女生Karina（IG暱稱wms），憑藉古靈精怪的性格與極具反差感的成熟聲線，在網絡上迅速爆紅。她最近更成功殺入大型歌唱比賽的最後8強，而驅使這位零音樂底子女孩踏上舞台的背後原因，原來隱藏著一段令人意想不到的熱血追夢故事。

清純大學生Karina展現超強反差感

在社交平台上自稱「你的好朋友wms」的Karina，向來是網民眼中的古靈精怪代表。這位目前就讀於香港都會大學的18歲少女，經常在Instagram上分享動漫迷因、冷笑話以及打機日常，更笑言自己最愛玩Roblox，希望有人願意加她做朋友。不過最令人震驚的是，擁有甜美清純外表的她，只要一開口唱歌，就會展現出極度低沉成熟的迷人聲線，這種截然不同的強烈反差感瞬間讓她圈粉無數，成功在網絡世界脫穎而出。

零音樂底子殺入學界歌神八強賽事

雖然Karina坦言自己過去從未正式學習過音樂創作，但她對於唱歌的熱愛卻無庸置疑。早前她決定挑戰自我，報名參加了香港《學界歌神 2025》大型歌唱比賽，並選擇翻唱人氣歌手洪嘉豪的經典作品《黑玻璃》。沒想到這位完全沒有接受過專業訓練的網絡歌手，竟然憑藉著獨特的個人風格與扎實的唱功，一路過關斬將成功闖入30強階段，最終更強勢晉級至比賽的最後8強，實力絕對不容忽視。

現場觀看晚安莉莉演出激發追夢心

說起突然踏上音樂之路的契機，Karina透露全因一次偶然的音樂節體驗。她表示當時原本只是陪伴朋友去看表演，卻被獨立樂隊晚安莉莉的現場演出徹底震撼。Karina回憶當時的感動時刻，並深情地坦白說出感受：「倩怡一開口，加埋佢啲gestures，成個舞台氣場爆燈，好耐冇試過咁感動。」因為這場無心插柳的演出，讓她開始反覆聆聽《我看見今晚的月色很美，你呢？》這首歌曲，更因此燃起了自學音樂的強烈渴望，決心要用歌聲去感染身邊的人。

網民激讚Karina歌聲帶來反差爆擊

對於這位充滿Gen Z世代特色與幽默感的新星，大批網民都紛紛關注她的社交平台動態。大家除了愛看她分享動漫迷因與日常互動之外，更被她清純外表下隱藏的低沉成熟聲線深深吸引，紛紛認為這種極端對比帶來強烈的反差爆擊。面對網民與粉絲們的厚愛，Karina亦發出真摯的音樂告白：「我冇學過玩音樂，但希望有一日可以玩得好，感染到人。」她更謙虛地向大家承諾：「我唔叻，但我都想試下，想有一日可以唱出屬於自己嘅感覺，同大家一齊開心咁進步。」這番真誠說話讓無數支持者期待她未來的發展。

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（圖片來源：IG@ms_2_jm）
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資料或影片來源：原文刊於新假期

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