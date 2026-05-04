晚吹｜KOL港女自揭靈異愛情經歷 仲大方爆整容血淚史 升級前樣貌曝光
廣告
KOL Kathy經常在社交平台上傳性感照片，吸引大量粉絲關注，但原來她的感情生活同樣「精彩」！Kathy今晚登上ViuTV《晚吹 – 怨女俱樂部》大談「相愛不能愛」的驚悚經歷，連主持都忍唔住問佢係咪上錯節目。
Kathy上《怨女俱樂部》大爆靈異愛情經歷
Kathy喺節目中透露，自己曾經有一個覺得係真命天子嘅對象，但兩個人一直都一齊唔到。最離奇嘅係，每次佢哋嘗試走近，就會有靈異事件發生，好似有「嘢」跟住佢咁。Kathy感覺到嗰個Ex好喜歡自己，所以就要搞佢，令佢哋永遠都無辦法開花結果。當主持問到有咩想同Ex講嘅時候，Kathy更加忍唔住流淚。主持都忍唔住話「你係咪上錯咗節目」，因為呢度係《怨女》唔係《總有一瓣》，淨係可以幫佢發洩怨氣，幫唔到佢驅邪！
Kathy自揭整容血淚史 整容前樣貌曾曝光
Kathy作為KOL經常在社交平台分享性感照片，外表亮麗的她其實曾經整容，整容前的樣貌亦曾經在網上曝光。Kathy對於自己整過容的事實從不避諱，近日更在社交平台拍片以自己塊面做「教材」，大方公開自己做過的所有醫美項目，包括頸紋針、瘦面針、超聲刀、埋線雙眼皮以及埋線隆鼻，坦白程度令網民大感意外。
醫美保鮮期殘酷真相 頸紋針一星期打回原形
Kathy逐一拆解各項醫美的「保鮮期」，首先提到頸紋針，佢表示打完之後頸紋滑到好似雞蛋一樣光滑，但僅僅一個星期，頸紋就「沿路回歸」，好似從來都冇離開過。至於瘦面針，Kathy指如果唔補打，半年之後原先的腮骨就會「重新登入」，V面效果完全消失。超聲刀同樣如此，打一次就想永久變V面女神根本係「想多了」，所有項目都需要持續課金先會有效果。
Kathy鼻子埋線兩次 形容係「一場災難片」
最令Kathy崩潰的是鼻子埋線手術，佢形容簡直係「一場災難片」。Kathy透露自己已經做過兩次埋線隆鼻，第一次做完僅僅3個月就已經「消了一半」，於是再做第二次。點知第二次做完兩個月，鼻樑又開始縮水，目前已經「消了兩成」，佢估計再過多半年鼻子又要重新處理。Kathy最後總結，整容面可以維持幾耐，除了睇醫生手勢，最重要係睇你的荷包同埋忍痛能力。
圖片來源：ViuTV、IG@kathyvov資料或影片來源：原文刊於新假期