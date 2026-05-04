晚吹｜KOL港女自揭靈異愛情經歷 仲大方爆整容血淚史 升級前樣貌曝光

KOL Kathy經常在社交平台上傳性感照片，吸引大量粉絲關注，但原來她的感情生活同樣「精彩」！Kathy今晚登上ViuTV《晚吹 – 怨女俱樂部》大談「相愛不能愛」的驚悚經歷，連主持都忍唔住問佢係咪上錯節目。