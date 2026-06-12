Kayan9896風騷認愛表情誇張 遭網民質疑「塊面抽筋」 食煙回應竟搬出一位名人做擋箭牌

Kayan9896（吳家忻）昨日（11日）出席活動時大方認愛潮流圈公關Jerry，全程表情誇張、嘴部動作極多，甜蜜到變成表情包，隨即惹來大批網民狠批「作狀」。更令人意外的是，她連食煙都有一套自己的說法，將之昇華為「生活哲學」。