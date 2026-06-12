Kayan9896風騷認愛表情誇張 遭網民質疑「塊面抽筋」 食煙回應竟搬出一位名人做擋箭牌
Kayan9896出席活動甜蜜認愛半年男友Jerry
Kayan9896早前被周刊拍到與潮流圈公關Jerry拍拖及返回香閨，昨日她出席活動時被記者追問戀情，隨即甜笑回應：「多謝大家祝福！」她透露二人本身是多年朋友，在緣份使然下發展成情侶，拍拖約半年，更坦率承認是自己主動踏出第一步。被問到男友評分，Kayan9896給出88.5分，表示「凡事都有進步空間」，又大讚對方有文化、幽默、細心，二人幽默感同頻，早前更一齊去韓國見G-Dragon。
Kayan9896回應食煙爭議稱屬於生活哲學
周刊報道中影到Kayan9896食飯期間進出餐廳吞雲吐霧，她昨日亦大方承認有食煙，表示見朋友社交時會食一兩支。她強調並非推崇食煙，純粹是「生活哲學」，更搬出蔡瀾先生做擋箭牌：「佢都會飲酒、食煙，但都是淺嚐。」Kayan9896表示不擔心形象受損，因為這是她真實的一部份，又透露最近接了電影新角色需要食煙，笑指是「方法演技」一種。
媽咪仲未知拍拖消息報道出街後要見家長
入行以來每次拍拖都大方承認的Kayan9896，今次同樣未有被過往因戀情而起的新聞嚇怕。不過被問到見了家長未，她即時表情生動地回應：「未呀！我媽咪唔知㗎！」她透露媽媽有問她今晚會否回家吃飯，自己就支吾以對表示過兩日，希望對方仍未知情。不過她亦笑言報道出街後「唔見家長都唔得啦」，預計短期內就要正式帶男友見家人。
網民狠批認愛表情太誇張質疑塊面係咪抽筋
不過Kayan9896認愛時全程極度亢奮的表現，隨即在網上引起熱議。大量網民表示睇唔慣她的誇張表情，紛紛留言批評：「係咪抽筋？」、「佢作狀程度拍得住Jace」、「個嘴咩事？」、「迪士尼可以搵佢拍港版白雪公主」、「啲表情多到，要咁作狀咩？」、「好樣衰，好作狀」。有網民更指她以前明明不是這樣，質疑為何突然變得如此浮誇，相關留言數以百計。
Kayan放狠言要成為港版 Taylor Swift 主持Thor竟恥笑？
ViuTV音樂節目Chill Club逢星期日播出，每次都會搵嚟不同嘉賓上節目大展歌喉。2024年3月10日第218集 Chill Club將邀請到moon tang、Kiri T以及最近備受熱討的kayan9896上節目。預告中，kayan表示自己志向是要成為「HK Taylor Swift」，而主持Thor竟「不爭氣地笑了」。網民對於主持的反應不解，認為kayan宏大的志向態度甚為輕挑「係咪恥笑緊kayan9896？」「牙Thor 憑乜嘢笑人」
Kayan真說到做到？同Taylor Swift一樣愛得高調
不少網民亦認為Kayan志向非常合理，在戀愛方面正邁向Taylor Swift的步伐！事關Taylor Swift每段戀情的愛得高調，總共有成12段情史，毫不隱瞞。而最近與現任男友Travis Kelce（美式足球明星）更是熱戀中，場場球場都到場支持放閃。而Kayan近日爆出與富三代馬桂烽銅鑼灣甜蜜逛街後，Kayan亦立即大方承認戀情，指已拍拖半年，表示無打算收埋戀情，大讚男友高大細心又sweet，仲話一早見了家長「Ball后」薛芷倫。而回顧返Kayan由與Locker（林家熙）拍拖時已經是公開戀愛狀況，經常情侶出席不同活動以及拍片等。
Taylor Swift最愛寫歌給EX！Kayan亦會寫
Taylor Swift除了愛得高調外，分也分得高調！Taylor Swift非常喜歡為前男友作歌，當中有成13首歌內容是描述與前度任相愛、分手的精采過程，例如〈Style〉、〈Peace〉、〈Lover〉等，敢愛敢恨的性格令歌迷非常欣賞。而Kayan現時的作品中，亦有不少是自己所創作，例如〈Not Too Close〉、〈Be around〉都同樣有份創作。