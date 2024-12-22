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kayan9896宣布同百億男友1年情玩完 「前未來奶奶」薛芷倫1舉動洩復合機會微

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Keith

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吳家忻（Kayan9896）有「港版周子瑜」之稱，今年中宣佈與擁有百億身家的富三代男友Justin拍拖，至今已逾1年。不過昨晚（21日），吳家忻就突然宣佈分手，「前未來奶奶」薛芷倫1舉動亦洩露兩人復合機會應該相當微..

kayan9896無預警宣布分手

吳家忻（Kayan9896）在社交平台的限時動態中寫道：「hello多謝各位傳媒朋友呢幾個星期既pm問候！無錯我已經分左手啦～希望大家比啲私人空間我地 我係到講埋之後就唔回應了。再一次多謝大家嘅關心同體諒祝大家merry christmas！我要訓覺啦bye！」

Kayan9896 kayan9896日前在社交平台突然宣佈分手。（圖片來源：IG@kayan9896）
kayan9896日前在社交平台突然宣佈分手。（圖片來源：IG@kayan9896）
Kayan9896 IG全文。（圖片來源：IG@kayan9896）
IG全文。（圖片來源：IG@kayan9896）

上個月曾經扮有拖拍

據了解，吳家忻與馬桂烽的分手已經持續了一個月，但在上月的一次活動中，當被問及如何度過聖誕節時，吳家忻表示可能會在家中舉行派對，並考慮以睡衣和喱士作為派對的服裝主題。當被問到叫男友穿喱士時，她還開玩笑說不會讓大家窺探她的私生活。此外，當被問到會否邀請男友和未來奶奶一起過節時，她就表示聖誕節要忙工作，準備新歌、新專輯以及電影宣傳，沒有正面回應問題。

Kayan9896 有傳kayan9896明明上個月已經分手，但在接受訪問時就扮有拖拍。（圖片來源：IG@kayan9896）
有傳kayan9896明明上個月已經分手，但在接受訪問時就扮有拖拍。（圖片來源：IG@kayan9896）

「前未來奶奶」薛芷倫1行為證明復合機會微

據了解，吳家忻與馬桂烽的分手已經持續了一個月，而薛芷倫在社交平台上移除了與吳家忻的母親節合照，可證明吳家忻與馬桂烽復合機會都好微。

Kayan9896 吳家忻與男友Justin拍拖半年後已見過家長，今年5月吳家忻更為薛芷倫慶祝母親節，完全融入前男友家中。不過現在已經未能在薛芷倫中找到此照片。（圖片來源：IG圖片））
吳家忻與男友Justin拍拖半年後已見過家長，今年5月吳家忻更為薛芷倫慶祝母親節，完全融入前男友家中。不過現在已經未能在薛芷倫中找到此照片。（圖片來源：IG圖片））

吳家忻kayan9896 生活升級愈來愈富貴

吳家忻與擁有百億身家的富三代前男友Justin拍拖逾1年，在兩人拍拖期間，她的生活質素顯著提升，她最近在社交網上分享了她的新興趣，就是學騎馬，網民當時都笑指她的新嗜好似足上等人，似乎是為了升級做豪門少奶奶而做足準備。

Kayan9896 吳家忻公開富貴新嗜好。（圖片來源：IG@kayan9896）
吳家忻公開富貴新嗜好。（圖片來源：IG@kayan9896）

成立工作室自己做老闆

吳家忻早前宣布離開合作了3年的《試當真》，改為成立個人工作室，自己做老闆，更聘請了3位同事幫忙，計劃未來專注於音樂及演戲發展，但她強調沒有獲得前男友的經濟援助。不過有傳言指，她是因為私下接job，而被《試當真》嬲爆解約。

Kayan9896 由騎旋轉木馬升呢騎真馬。（圖片來源：IG@kayan9896）
由騎旋轉木馬升呢騎真馬。（圖片來源：IG@kayan9896）
Kayan9896 吳家忻亦坦言視男友前Justin為結婚對象。（圖片來源：IG@kayan9896）
吳家忻亦坦言視男友前Justin為結婚對象。（圖片來源：IG@kayan9896）

圖片來源：IG@Kayan9896

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