kayan9896宣布同百億男友1年情玩完 「前未來奶奶」薛芷倫1舉動洩復合機會微

吳家忻（Kayan9896）有「港版周子瑜」之稱，今年中宣佈與擁有百億身家的富三代男友Justin拍拖，至今已逾1年。不過昨晚（21日），吳家忻就突然宣佈分手，「前未來奶奶」薛芷倫1舉動亦洩露兩人復合機會應該相當微..

