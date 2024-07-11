Kayan9896被街頭捕獲顏值驚插水 嬲爆爆呻：影得我咁醜

現年25歲的吳家忻（kayan9896）自YouTube頻道「試當真」爆紅後，不只涉獵音樂範疇，就連劇集同廣告都可以見到kayan的身影。雖然kayan近期連環被連登仔指佢越來越劣化，但係仍然無阻佢嘅事業同感情上的發展！日前就有網民野生捕獲kayan，更喺社交平台上po出照片，不過就引來kayan「嬲爆爆」回覆……

