Kayan9896被街頭捕獲顏值驚插水 嬲爆爆呻：影得我咁醜
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現年25歲的吳家忻（kayan9896）自YouTube頻道「試當真」爆紅後，不只涉獵音樂範疇，就連劇集同廣告都可以見到kayan的身影。雖然kayan近期連環被連登仔指佢越來越劣化，但係仍然無阻佢嘅事業同感情上的發展！日前就有網民野生捕獲kayan，更喺社交平台上po出照片，不過就引來kayan「嬲爆爆」回覆……
網民野生捕獲kayan9896 影到173似153女神即「嬲爆爆」
有網民於Threads表示「我係7仔見到明星點算好」然後tag了kayan9896，kayan非常親切回覆該網民，表示下次見到她可以跟她直接打招呼，更以嬲爆爆的表情表示「影到我咁醜」事關該網民拍攝技術似乎有點不太好，影到173的kayan似得153！
網民：好x慘影到咁 以為賓妹
不少網民都留言指影到kayan咁對腳又短又粗仲好意思tag人「以為賓妹」「你影得靚先tag人啦，你想人點覆你」「好x慘影到咁樣，蘋果照妖鏡咁」「又黑又矮」「對腳又短又粗影到 佢一定係個mon後面咒駡緊你」「影到153咁」「禮貌問一句姐，明明9896咁靚」「真係幾普通下…街上面見過好多女都索過佢」「9896算大方啦」「以為係 Gao」而該網民亦對kayan表示抱歉，當下不確定是否kayan，並表示下次想與kayan合照。
撰文：東方新地圖片來源：threads＠kayan9896