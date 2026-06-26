8點直樂｜Keyman罕有開金口 與22歲愛女深情合唱 網民：被講波耽誤歌手

ViuTV節目《8點直樂 VIURIETY》昨晚（25日）播出世界盃勝利主題特輯，香港體育評述員Keyman馬啟仁竟然放下咪高峰拿起結他，與22歲女兒Mato馬冬晴在節目中合唱陳奕迅經典歌曲《Shall We Talk》，一曲唱畢全場拍爛手掌，網民更封他為「被講波耽誤嘅歌手」。