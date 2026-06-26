8點直樂｜Keyman罕有開金口 與22歲愛女深情合唱 網民：被講波耽誤歌手

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ViuTV節目《8點直樂 VIURIETY》昨晚（25日）播出世界盃勝利主題特輯，香港體育評述員Keyman馬啟仁竟然放下咪高峰拿起結他，與22歲女兒Mato馬冬晴在節目中合唱陳奕迅經典歌曲《Shall We Talk》，一曲唱畢全場拍爛手掌，網民更封他為「被講波耽誤嘅歌手」。

Keyman與女兒Mato合唱《Shall We Talk》全場沸騰

昨晚節目以世界盃分組賽白熱化階段為背景，邀請Keyman與歌手陳苡臻等嘉賓分成紅白兩組進行唱歌及遊戲環節。當Keyman與Mato父女檔登場合唱《Shall We Talk》時，現場觀眾反應極為熱烈，掌聲雷動。林夕筆下簡單而深刻的歌詞，由一對真實父女演繹出來，份外觸動人心，成為全晚最令人印象深刻的表演環節。

Keyman發長文感謝女兒壯膽稱是最後一次

Keyman事後在社交平台發表長文，坦言自己「幾廿歲人第一次上電視唱歌」，並感謝女兒為他壯膽。他寫道：「唔知邊個大膽啲，係我定係ViuTV，無論如何，唔做都做咗」，又表示每次唱這首歌都有不同感受，「再三體會到林夕簡單得來深刻嘅歌詞」。不過他亦明確表示：「呢次係第一次，亦都相信係最後一次」，宣告今日起回歸體育評述崗位，繼續「talk返波」。

Mato平日熱愛翻唱外語歌改編廣東話版

Mato馬冬晴現年22歲，平日活躍於社交平台，經常上傳翻唱作品，擅長將外語歌曲改編成廣東話版本，歌聲清新甜美，累積了一批忠實粉絲。她曾公開表示自己最愛將外語歌翻唱成廣東話版，希望聽眾都敢於追夢。今次與父親在電視節目上合唱，對這位年輕女生而言同樣是一次突破，而Keyman能夠與女兒同台演出，更是不少為人父母者羨慕的畫面。

網民封Keyman為被講波耽誤嘅歌手

節目播出後，網民留言如潮水般湧入。有網民直言：「一個被講波耽誤嘅歌手」，亦有人大讚：「合唱版Shall we talk，全晚最高質既歌，沒有之一」。更有觀眾表示：「我好肯定，你比好多同場所謂歌星好聽好多」，甚至有人留言稱：「下次上Chill Club」。不少網民對這段父女合唱感到溫馨感動，有人分享：「好耐之前係街度見過你兩父女，當時你仲係抱住佢」，亦有現場觀眾留言：「慶幸有機會現場聽你唱」。

keyman馬啟仁 8點直樂 （圖片來源：ViuTV）
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keyman馬啟仁 8點直樂 （圖片來源：ViuTV）
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keyman馬啟仁 8點直樂 （圖片來源：ViuTV）
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keyman馬啟仁 8點直樂 （圖片來源：ViuTV）
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keyman馬啟仁 8點直樂 （圖片來源：ViuTV）
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keyman馬啟仁 8點直樂 （圖片來源：ViuTV）
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keyman馬啟仁 8點直樂 （圖片來源：IG@matomaaa）
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圖片來源：ViuTV、IG@matomaaa資料或影片來源：原文刊於新假期

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