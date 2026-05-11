龔嘉欣等足一年終於有工開！為新劇剪去多年長髮 盤點視后為戲犧牲造型史
龔嘉欣封后後逾一年陷「劇荒」
現年36歲的龔嘉欣，2020年憑劇集《香港愛情故事》在《萬千星輝頒獎典禮2020》中勇奪「最受歡迎電視女角色」，事業攀上頂峰。然而近年龔嘉欣除了手頭上一套《香港探秘地圖》存貨外，竟陷入長達一年多的「劇荒」狀態，期間雖然投身慈善活動及拍攝飲食節目《在家宴客60道菜》，但始終未有新劇面世，令不少劇迷等到「頸都長」。如今終於確認入組拍新劇，更以大刀闊斧的形象轉變宣告回歸，可見她對新角色的重視程度。
短髮造型獲全網一致好評
從照片可見，龔嘉欣的頭髮已剪短至下巴位置，配合黑色長裙打扮，整個人看來清爽利落又帶英氣，與以往溫柔長髮形象形成強烈反差。網民紛紛留言大讚：「靚過長頭髮」、「精神咗、後生咗」、「完美carry短髮」、「有英氣」，好評如潮。一眾圈中好友包括黃翠如、譚凱琪、李芷晴、陳敏之等亦留言力撐，其中陳敏之更直言看完龔嘉欣的短髮後，自己都有衝動想剪短，足見這個新造型的感染力。
龔嘉欣短髮造型並非首次
其實龔嘉欣挑戰短髮並非第一次。早在2017年，她與張振朗合作拍攝創科劇《堅離地愛堅離地》時已經以短髮示人。而最令觀眾印象深刻的，必定是2020年劇集《殺手》中飾演冷酷殺手「Dark Angel」易蘭的剷青超短髮造型——她不僅剪掉長髮，更進行側面剷青並染成粉紅色，視覺衝擊力極強。這個大膽破格的形象成功助她奪得當年「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「最受歡迎電視女角色」兩個獎項，證明她每次為角色犧牲造型都能交出亮眼成績。
網民期待龔嘉欣新劇表現
綜觀網民反應，除了讚美短髮造型外，更多人表達的是對新劇的期待。有網民留言「終於等到視后開工」、「期待突破演出」，亦有人感嘆「封后後等咗咁耐終於有新劇」。從《殺手》的剷青到今次的下巴短髮，龔嘉欣每次為角色改變形象都展現出專業演員的決心與魄力，而這份「毫不猶豫」的態度，或許正是她能夠在競爭激烈的娛樂圈中脫穎而出的關鍵。新劇詳情雖然尚待公布，但單憑這個造型轉變已足以令觀眾充滿期待。