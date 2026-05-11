龔嘉欣等足一年終於有工開！為新劇剪去多年長髮 盤點視后為戲犧牲造型史

視后龔嘉欣相隔超過一年無劇出街，近日終於迎來令粉絲振奮的消息——為新劇角色「狠心」剪去留了多年的長髮！她於5月9日在社交平台公開全新短髮造型，興奮寫道：「The new me！！！留了很多年的長髮，毫不猶豫，瀟灑一剪，新角色，新生命，熱誠從未減退，為我加油吧！」照片一出即引爆全網討論，網民與圈中好友一致大讚，令這位封后後沉寂多時的視后再度成為焦點。