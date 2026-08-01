新晉山系女神KwanLam惹火爆紅 超狂高薪真面目曝光震驚全網

近年香港網絡圈吹起一股山系運動風，憑藉惹火身材與陽光笑容爆紅的新晉山系女神君琳（Kwan Lam），在社交平台上瘋狂吸粉超過41,000人。她經常大方展露健美體態，火辣行山打卡照震撼大眾眼球，但其隱藏的高薪真面目與超高學歷背景曝光後，超強反差感更令人目瞪口呆。