《魔音女團》舞蹈老師Lenna T.被誤當港姐候選人 超強背景起底 網民跪求參選
無綫誤將Lenna T.當港姐候選人
《2026香港小姐競選》早前舉行首輪海選，料下周將會有第二輪面試。當日Lenna T.以舞蹈老師身份回到電視城工作，豈料被工作人員誤認為是前來面試的港姐候選人。無綫隨即將她的照片上載至社交平台，引來網民熱烈討論，紛紛大讚她外貌出眾，完全有港姐的質素。這個美麗誤會令Lenna T.意外成為網上熱話，連帶她的背景資料也被網民起底。
倪嘉雯宋宛穎力撐參選港姐
倪嘉雯在出席活動時被問及Lenna T.成為海選佳麗一事，她表示當時大家休息期間，正在觀看今屆前來面試的佳麗，沒料到在芸芸人海中驚見Lenna T.的照片。倪嘉雯直言「證明Lenna T.好靚！我哋都有叫佢去即刻報名面試。」宋宛穎亦透露當時已著她不用擔心排舞工作，她們會好好練習，著她快些去面試。兩人的力撐令這場誤會更添趣味性，也證明了Lenna T.的外貌確實具備港姐水準。
Lenna T.香港首位韓國K-Pop導師
現年27歲的Lenna T.本名湯嘉宜，身高160cm，擁有33、23、33的標準身材。她3歲開始習舞並經常獲獎，直至看到韓團「少女時代」的表演後，立志成為女團成員。作為香港中文大學翻譯系畢業的高材生，她精通英文及韓文，畢業後本獲聘月薪近50,000元的高薪職位，但為了追夢甘願放棄。2022年她在《ACE演藝模特大賽》奪得演藝組季軍後加盟ACE娛樂，更在韓國社長Yong Heo及老闆唐安麒支持下赴韓深造，成功考獲韓國政府認證的K-POP專業教師資格證，成為香港第一人。
網民熱議外貌獲大讚美女
事件曝光後，網民紛紛留言大讚Lenna T.外貌出眾，認為她完全有資格參選港姐。有網民留言表示「靚到被誤當港姐候選人，證明佢真係好靚」、「呢個顏值真係可以去選港姐」。也有人認為她作為專業舞蹈老師，如果參選港姐必定會在才藝環節中脫穎而出。Lenna T.在澄清帖文中笑言多謝大家鼓勵她參選，但暫時仍會專注於舞蹈教學和演藝事業發展，這個回應也獲得網民的理解和支持。