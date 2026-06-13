世界盃2026｜LISA性感造型震撼開幕禮 超短熱褲登場騷長腿 1舉動即成焦點

BLACKPINK成員LISA登上世界盃2026開幕禮舞台，與多位國際巨星同台獻唱，一身全白造型瞬間引爆社交媒體。這場在美國洛杉磯SoFi球場舉行的盛大演出，讓全球樂迷為之瘋狂，LISA的表現更成為當晚最熱議焦點之一。