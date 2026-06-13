世界盃2026｜LISA性感造型震撼開幕禮 超短熱褲登場騷長腿 1舉動即成焦點
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BLACKPINK成員LISA登上世界盃2026開幕禮舞台，與多位國際巨星同台獻唱，一身全白造型瞬間引爆社交媒體。這場在美國洛杉磯SoFi球場舉行的盛大演出，讓全球樂迷為之瘋狂，LISA的表現更成為當晚最熱議焦點之一。
LISA超激短熱褲造型登場SoFi球場獻唱新歌
世界盃2026由美國、墨西哥及加拿大三國合辦，美國站開幕禮選址加州洛杉磯SoFi球場隆重舉行。當晚表演陣容星光熠熠，由美國樂壇天后Katy Perry領銜演出，LISA則身穿全身白色服裝亮相舞台，大曬性感長腿。她與巴西歌手Anitta及尼日利亞歌手Rema合唱新歌《GOALS》，三人在台上默契十足，將現場氣氛推至沸點。此外，南非歌手Tyla亦與美國饒舌歌手Future合作獻唱《GAME TIME》，整場演出節奏緊湊。
國際足協官方公佈表演嘉賓陣容
國際足協（FIFA）早前正式公佈今屆開幕禮表演嘉賓名單，除了Katy Perry及LISA外，還包括Anitta、Rema、Tyla及Future等來自世界各地的音樂人。官方形容這次演出旨在以音樂連結全球球迷，而LISA作為亞洲代表登上世界盃舞台，意義重大。LISA本人亦有在社交平台分享演出片段，短時間內已獲得大量互動。
LISA從BLACKPINK走向國際Solo舞台
LISA近年積極發展個人事業，自離開YG Entertainment後簽約新公司，接連推出多首Solo單曲均取得亮眼成績。她早前已多次獲邀出席國際大型活動及時裝騷，今次更踏上世界盃開幕禮舞台，進一步鞏固其國際巨星地位。從BLACKPINK團體活動到獨當一面站上全球最大體育盛事的舞台，LISA的發展軌跡令人矚目。
網民激讚LISA白色戰衣搶盡風頭
開幕禮結束後，社交媒體上隨即湧現大量討論。不少網民留言表示「LISA全白look真係靚到窒息」、「世界盃因為LISA先有人睇」，亦有球迷笑言「本來為睇波，結果被LISA圈粉」。部分網民更將LISA的舞台表現與其他表演嘉賓逐一比較，認為她的舞台魅力與氣場完全不輸Katy Perry，成功在國際舞台上代表亞洲發光發亮。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期