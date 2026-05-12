MIRROR隊長Lokman憑《存酒人》入圍全球OTT大獎最佳男配角 競爭對手陣容極為強勁
Lokman獲釜山公布入圍名單難掩興奮
今日釜山正式公布《2026亞洲內容大獎及全球OTT大獎》入圍名單，楊樂文榜上有名。他收到消息後難掩興奮，以半開玩笑半認真的語氣分享：「可以喺一個咁大型、咁有指標性、咁國際化嘅舞台上面有呢個提名，我係好開心嘅，真係好開心嘅！係一個肯定，係一個『我得咗』嘅感覺——『爸爸媽媽，我得咗啦！』嗰種感覺。雖然只係提名啦，但係已經有呢個份量！」他同時感謝《存酒人》團隊，包括公司、監製阿簡、導演Alan及編劇阿海，並透露正努力與公司爭取親身前往釜山出席頒獎禮。
楊樂文直言提名是迷惘中強心針
繼上月憑舞台劇《我推的男子》首度入圍《第34屆香港舞台劇獎》最佳男主角後，Lokman短短一個月內再獲國際獎項肯定。他坦言接連獲提名是宇宙送來的禮物：「係好好嘅一個里程碑，都係我自己嘅自信心加強系列。即係喺迷惘嘅時候，得到讚美、肯定呢啲說話，係非常之好強嘅強心針、定心丸。」他更預告2026下半年除了繼續投入劇集、電影及舞台劇工作外，亦會推出個人Solo音樂作品。
《存酒人》阿當角色層次分明獲觀眾認可
在《存酒人》中，Lokman一改舞台上的隊長光環與強烈節奏感，飾演內斂壓抑的阿當。角色看似平靜懂事，實則將悲傷與孤獨深埋心底，層次分明的演繹早在劇集播出時已獲觀眾與影評人一致好評。不少劇迷直言「睇到唔同咗嘅Lokman，完全忘記佢係舞台上的隊長」，認為他成功跳出偶像框架展現演員實力。而今次與他同場角逐的鄭星一憑Disney+《韓國製造》、金建宇憑Netflix《妳和其餘的一切》、鄧凱憑愛奇藝《逐玉》、目黑蓮憑TBS《榮耀家族》入圍，每位都是各地備受矚目的實力派演員。
網民大讚Lokman為港爭光期待頒獎禮
消息一出，大批網民湧入社交平台留言恭喜，不少人表示「香港終於有人喺國際OTT獎項上面有名」、「阿當呢個角色真係值得被睇見」。亦有粉絲留言催促他務必親身出席釜山頒獎禮：「一定要去現場感受吓！」更有網民將他與同場對手逐一比較，認為雖然對手強勁，但Lokman的演繹絕對有競爭力，紛紛為他打氣。