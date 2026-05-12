MIRROR隊長Lokman憑《存酒人》入圍全球OTT大獎最佳男配角 競爭對手陣容極為強勁

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）今日再傳喜訊，憑ViuTV劇集《存酒人》中「阿當」一角，成功入圍釜山《2026亞洲內容大獎及全球OTT大獎》最佳男配角，成為該獎項唯一香港代表。不過同場競爭對手陣容極為強勁，包括鄭星一、金建宇、鄧凱及目黑蓮等國際級演員，Lokman能否突圍而出成為一大焦點。