Lolly Talk驚傳解散「金主閂水喉」每人倒欠20萬 司徒夾帶抽水：夾錢買咗佢！

本地女團Lolly Talk成軍三年，近年成績斐然，更一度被視為COLLAR的勁敵，但近日卻驚傳團隊面臨嚴峻的解散危機。有消息指因重要金主突然「閂水喉」，導致團隊陷入嚴重財困，八位成員不但半年零收入，更被指每人倒欠公司六位數，隨時面臨解散，消息震驚全城。更令人意想不到的是，有「化石級KOL」竟公開揚言要集資收購。