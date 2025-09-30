Lolly Talk驚傳解散「金主閂水喉」每人倒欠20萬 司徒夾帶抽水：夾錢買咗佢！
司徒夾帶倡眾籌收購 楊天命亦有興趣
Lolly Talk面臨解散的消息傳出後，隨即在網上引起熱烈討論，當中「化石級KOL」司徒夾帶的言論最為矚目。他竟公開表示：「不如大家夾錢買咗Lolly Talk俾我搞」，更詳細列出其「鴻圖大計」，包括在新蒲崗觀塘太子工廠區工廠區設立Lolly Talk專屬劇場，每晚進行表演，甚至公開招募新成員及組成不同的小分隊。這個瘋狂的想法竟然吸引到知名玄學家楊天命留言，主動提問：「要夾幾多啊？」，似乎對收購計劃亦感興趣。
網民笑指變Lolly Talk 48 質疑司徒夾帶信唔過
司徒夾帶的「收購大計」引發網民熱議，不少人對此表示懷疑，笑稱Lolly Talk會變成「Lolly Talk 48？」，更有網民直言：「俾你攪… 信唔過，驚攪大。」及「你想搞邊個？定係邊幾個？」。面對有人留言指Lolly Talk「無個Jable」，司徒夾帶則以經理人角度客觀回應，認為「百貨應百客」，即使自己不欣賞，也總會有人喜歡，認為最重要是客觀，其言論再次掀起網上討論熱潮。
Lolly Talk驚爆財困危機 金主閂水喉每人倒欠20萬
根據最新消息指出，Lolly Talk因有主要投資者決定停止資金支持，令團隊運作大受打擊。報道稱，團隊今年不僅沒有推出任何新歌，工作量也大幅減少，八位成員更被傳已長達半年沒有收入。更震撼的是，由於公司計算後指團體「入不敷支」，成員們被通知每人對公司負債高達200,000元，過往用於形象打造、化妝及交通等高昂開支，如今都可能需要成員自行承擔，情況令人擔憂。
成員負面新聞連環爆 形象插水成導火線
團隊之所以陷入財困，據指與成員接連爆出負面新聞有關。今年初，成員Ah Yo被指捲入感情糾紛，更疑似因欺凌情敵而令清純形象嚴重受損。其後，另一成員Elka亦被爆出與樂隊Zpecial鼓手煒賢熱戀，甚至傳出同居消息，令女團形象大受影響，流失不少粉絲。除了外界風波，團隊內部亦傳出不和，有指因成員阿蛋與經理人關係較好而獲得更多工作機會，導致元祖級「吸金王」阿妹的資源被分薄，引發資源分配不均的矛盾。
Image