Lolly Talk驚傳內訌兼倒欠公司20萬 深夜突貼黑圖報平安 親解團隊最新狀況

本地女團Lolly Talk近日深陷內訌、成員戀情及財困等負面傳聞，更被指長達半年零收入，每位成員更倒欠公司20萬，團隊隨時解散的消息鬧得熱烘烘。正當粉絲憂心忡忡之際，Lolly Talk於今日凌晨突然在社交平台更新動態，以一組搞鬼「黑圖」向外界報平安，並親自發文回應風波。