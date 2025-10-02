Lolly Talk驚傳內訌兼倒欠公司20萬 深夜突貼黑圖報平安 親解團隊最新狀況
本地女團Lolly Talk近日深陷內訌、成員戀情及財困等負面傳聞，更被指長達半年零收入，每位成員更倒欠公司20萬，團隊隨時解散的消息鬧得熱烘烘。正當粉絲憂心忡忡之際，Lolly Talk於今日凌晨突然在社交平台更新動態，以一組搞鬼「黑圖」向外界報平安，並親自發文回應風波。
Lolly Talk深夜貼黑圖宣布蒲頭
面對來勢洶洶的解散傳聞，Lolly Talk選擇了以一種輕鬆且獨特的方式回應。她們在凌晨時分於官方社交平台發布了一張由八位成員的搞鬼自拍組成的拼圖，相中各人擺出趣怪表情，並以「八星伴月」的陣式呈現，力證團隊關係不變，依然齊心。除了用照片報平安外，她們更藉此宣布將於10月31日齊人現身灣仔海濱舉行的萬聖節音樂嘉年華，以實際行動粉碎沒有工作的傳言，讓粉絲放下心中大石。
8位成員親自發文回應傳聞
Lolly Talk在帖文中直接向粉絲剖白，坦承報道引起了大家的憂慮，並寫下長文穩定軍心：「近日嘅報道令大家擔心了❣呢幾年嚟，我哋八個的確一齊經歷咗不同高山低谷、一齊努力為Lolly Talk進步成長。好感恩沿途一直都有我哋波板糖（Lolly Talk粉絲）嘅陪伴，亦都有客戶嘅寵愛，先有幸一齊行到第三個年頭，Lolly Talk仍然同三年前一樣。八個人繼續一齊行得幾遠得幾遠✨」早前其經理人Alex亦曾向傳媒回應，雖然承認已有半年未出糧，但就堅決否認成員不和，強調團隊仍然齊心，未來亦有工作安排。
波板糖留言力撐偶像到底
Lolly Talk的帖文一出，立即吸引大批忠實粉絲「波板糖」湧入留言區打氣，場面非常感人。不少粉絲都表示會繼續支持偶像的追夢之旅，紛紛留言道：「妳哋唔放棄追夢，我哋都唔會放棄妳哋🍭」、「Lolly Talk世一，世一波板糖啊！！撐啊！」。更有粉絲引用Lolly Talk歌曲《數到十》的歌詞「能撐多遠 多不死心 就撐得多遠」來鼓勵她們，亦有支持者表示，希望她們能現身本月AKB48的演唱會，足見粉絲對她們的未來依然充滿期待。
