Lolly Talk隊友爆不知阿蛋「做收銀」 阿妹回應暴瘦原因勁心酸
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Lolly Talk成員Yanny及阿妹昨日出席品牌活動時，被問及近日網上瘋傳阿蛋疑似在快餐店當收銀員的照片，兩人竟然表示完全不知情。阿妹更自爆最近因工作壓力導致身形消瘦，坦言自己都覺得「骨巉巉」，但強調身體健康。這次意外曝光的真相，令人對組合內部溝通產生疑問。
隊友驚爆不知阿蛋拍廣告
當被問及網民在快餐店拍到疑似阿蛋做收銀員的照片時，Yanny及阿妹均大感驚訝，並表示「我哋都無聽講過，係咪人有相似？定係gimmick嚟㗎？」兩人的反應顯示她們對阿蛋的工作安排毫不知情。阿妹更表示如果有機會，自己也想嘗試做收銀員等不同工作，而Yanny則希望可以做茶飲店店員。
大家樂官方澄清阿蛋拍廣告
快餐店官方其後在社交平台發布廣告預告花絮，並標記了阿蛋的帳號，寫道「官方宣布：靚蛋正式被『炒』，想知點炒同阿蛋到底有幾靚？大家記住密切留意喇！」正式確認阿蛋是為品牌拍攝新廣告，並非真的當收銀員。阿蛋本人亦在社交平台轉發收銀照片，留言「又會咁似嘅！」似乎對引起的誤會感到有趣。
阿妹坦承工作壓力致消瘦
談及早前被拍到身形消瘦的照片，阿妹坦承自己想減肥，加上面對不同工作壓力，連她也覺得自己「骨巉巉」。她表示「其實每一個身形，無論點嘅樣，都係代表一個階段嘅自己，唔會永遠係咁，只要健康就好，我係好健康嘅！」阿妹即將參與音樂劇《Nancy》加場演出，她透露自己非常緊張，擔心會忘記台詞，希望觀眾能給予鼓勵。
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圖片來源：網上圖片、大家樂IG、大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期