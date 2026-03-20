Lolly Talk隊友爆不知阿蛋「做收銀」 阿妹回應暴瘦原因勁心酸

Lolly Talk成員Yanny及阿妹昨日出席品牌活動時，被問及近日網上瘋傳阿蛋疑似在快餐店當收銀員的照片，兩人竟然表示完全不知情。阿妹更自爆最近因工作壓力導致身形消瘦，坦言自己都覺得「骨巉巉」，但強調身體健康。這次意外曝光的真相，令人對組合內部溝通產生疑問。