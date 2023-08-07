Lolly Talk揮抵COLLAR拎叱咤冠軍歌 團員各賺6位數 最多job係佢！
Lolly Talk：繼續當狠角色轟炸在座
Lolly Talk官方IG亦興奮表示：「一直以來支持我們的波板糖，因為你們所以才有我們每一首歌的新方向，再讓我們有一次又一次的機會感謝更多的人、更多的合作單位及更多空間去發夢，就讓「我們」繼續當狠角色轟炸在座」。
Lolly Talk揮抵COLLAR
Lolly Talk愈戰愈勇，再看看第三十一週的對手，TVB的After Class兩位小花炎明熹《Little Magic》同姚焯菲《這個姿態》分別排第9、10位；至於上周才上榜的COLLAR《idc》由16升至14位，走勢仍然很弱，10甲不進！同樣由《全民造星IV》出身，女團Lolly Talk人氣逐漸趕上！
另外，早前姚焯菲新歌《這個姿態》10日內點擊破百萬大關，超過COLLAR《idc》一半有多！對於Lolly Talk、姚焯菲如此走勢凌厲，COLLAR明顯比較遜色！
Lolly Talk爆每人賺6位數
Lolly Talk成軍1年，早前舉行粉絲見面會時，8個女仔更加是爆喊收場，有感動亦有辛酸，她們早前接受傳媒訪問時，曾透露由最初零收入，一步一步捱上去，到半年後每人各袋6位數，至少接了20個工作，而成員當中就以阿妹最多Job，而成員Yanny表示可以畀到家用，Ah Yo和Tania就交到學費。對於未來動向，Lolly Talk更期望年底舉行首個演唱會，目標5年內踏上紅館舞台！
今年第三支單曲《四方帽之約》派台在即
Lolly Talk今年已推出兩首主打歌《七姊妹星團》和《一把火》，成績不俗，Lolly Talk上月底還推出他們的第三支單曲《四方帽之約》，更搵嚟[email protected]參與拍攝MV，大玩青春校園風！
Lolly Talk奪叱咤生力軍組合銀獎
Lolly Talk成員，來自《全民造星IV》參賽者黃詠霖（阿蛋）、郭曉妍（阿Yo）、陳紀澄（Tania）、鄭芷淇（Elka）、劉綺婷（Yanny ）、吳倩怡（Sinnie）、曾美欣（Meimei）和黃敏蕎（阿妹）自發組成女團LollyTalk。Lolly代表棒棒糖，而Talk是指八位成員的聲音，以青春、甜美的形象示人。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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