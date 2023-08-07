Lolly Talk揮抵COLLAR拎叱咤冠軍歌 團員各賺6位數 最多job係佢！

女團Lolly Talk在樂壇發展再有好成績！派台歌曲《一把火》在「903專業推介」中榮獲了第三十一週冠軍歌的殊榮，非常厲害！而且《一把火》已經連續停留在榜單上9星期，亦是Lolly Talk第二首903冠軍歌！暫時力壓同期獲得「生力軍組合金獎」的COLLAR。