MAMA2025致哀宏福苑大火 GD捐100萬賑災 台上沉重發言：冀帶給大家力量

今晚2025 MAMA Awards在哀傷氛圍中舉行，大埔宏福苑五級火災陰霾籠罩整個頒獎禮，藝人們紛紛以黑絲帶或素色打扮現身致哀。韓國天王G-DRAGON不但在台上深情致哀，更早已透過經理人公司宣佈捐出100萬港元賑災，展現跨越國界的人道關懷。