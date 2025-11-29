MAMA2025致哀宏福苑大火 GD捐100萬賑災 台上沉重發言：冀帶給大家力量
金憓秀黑絲帶主持 盼奇蹟依然存在
昨晚（28日）由擔任司儀的朴寶劍帶領全場觀眾進行默哀，今晚的頒獎禮由影后金憓秀擔任主持，她捨棄一貫火辣紅地氈造型，選擇一襲莊嚴黑色西裝，胸前別上黑絲帶，與Stray Kids成員Felix聯手揭開序幕。金憓秀以溫婉笑容登台，先以韓文開場表示第一次來到MAMA與大家見面，隨即切換廣東話輕聲說道「歡迎大家來到MAMA」。她接著表達對火災的哀悼，語氣沉重地說「最近發生令人心痛的事情，令我感到非常難過，因為這場突如其來的事故，遭受難以修補的創傷，與最愛的人離別，在此我向所有遇難者及親屬致以最誠摯的慰問，我們依然衷心希望奇蹟依然存在」。
GD摘獎致哀 語氣沉重盼帶給港人力量
韓國天王G-DRAGON摘下最佳男歌手表演獎，他身著淡粉襯衫配黑色西裝外套，上台時神情凝重地致哀。GD語氣沉重地說「不知道該說什麼言語才能夠安慰到大家，希望大家一起加油」，他接著表示「這個突如其來的噩耗，沉浸其中的香港市民，我想成為帶給大家力量的藝人。已準備了更好的表演，希望你們能期待。我能用什麼話語來安慰你們呢？」GD強調這獎項是VIP與粉絲的肯定，表示會把這個獎視為BIGBANG粉絲和GD粉絲給他的，今後會更加努力。
權志龍捐100萬港元 指定優先支援消防員
GD的關懷不止於台上致哀，他早已透過經理人公司宣佈捐出100萬港元賑災。公司表示權志龍決定向香港特別行政區政府設立的「香港大埔宏福苑支援基金」捐贈100萬港元，希望用於火災現場修復工程，並特別指定優先支援參與救援的消防員及義工的身心恢復。GD擔任名譽理事長的JUSTICE基金會，也將與香港本地機構合作，分享自今年6月起針對氣候災害消防員推出的藝術療癒項目「英雄復原」的經驗與資源。基金會發言希望透過「共同恢復」的訊息，展現跨越國界的團結力量，相信藝術的治癒能量能幫助香港市民早日走出創傷陰影。
周潤發鐵定出席 李光洙同致哀意
之前有傳將缺席的周潤發，最終出現在演出陣容名單中，鐵定為頒獎禮任嘉賓。任頒獎嘉賓的李光洙亦有向受災難屬致哀，整個頒獎禮在莊嚴肅穆的氛圍中進行。金憓秀代表MAMA及全場歌手，向受災市民致意，展現演藝界對香港市民的關懷和支持。