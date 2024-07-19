《死侍與狼人》上小薯茄宣傳講冷笑話 本色演出句句爆笑（有片）
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Marvel Studios年度大作《死侍與狼人》將於下周三隆重登場，Ryan Reynolds自封「Marvel耶穌」，與Hugh Jackman共同投入巔峰對決。香港YouTube頻道小薯茄都有份參與訪問，兩位超級英雄仲上小薯茄入鄉隨族大講「雪櫃冷笑話」，認真大癲！
死侍與狼人上小薯茄講雪櫃冷笑話
從7月初開始，Ryan Reynolds和Hugh Jackman已經踏遍了上海、首爾、柏林、倫敦及巴西等多個城市，並計劃最後前往美國。他們的足跡遍布世界各地，不遺餘力地推廣這部期待已久的電影。在香港，Ryan Reynolds和Hugh Jackman就與YouTube頻道小薯茄合作講冷笑話！
影片中，Ryan Reynolds發揮死侍抵死性格，展現了他的幽默感，與童童說了一個阿婆去銀行的冷笑話，而Hugh Jackman就與朱mic在身後給出反應，雖然最後大家都有笑給了5分，但Hugh Jackman就表示本來只想給一分。Ryan Reynolds更立即死侍上身恐嚇狼人！
網民大讚小薯茄已達國際級！
網民都非常驚訝小薯茄勁到請到Ryan Reynolds和Hugh Jackman到頻道中，大讚小薯茄已經是國際級頻道「小薯茄已達國際級」「真心替小薯茄高興」「荷里活級演技嘅冷笑話 真係好強勁」「巨癲，搵埋佢地講冷笑話」「國際笑話」「癲過上次雷神」「雪櫃天花板有狼人同deadpool」「oh my god 連 ryan reynolds 都搵到」「係咪有史以來第一個英文冷笑話」「仲要係死侍本色」
林峯自嘲最環保男藝人
林峯在第464集《雪櫃冷笑話》中，帶來「有邊位男藝人係最環保呢」為題的冷笑話，眾人聽到問題後都搖頭話唔知，齊齊等林峯開估。而林峯就指住自己，仲話：「答案就係林峯」，因為「玉樹臨風（育樹林峯），保育個育。」令在場的成員笑到爆，仲紛紛將比分紙揭去5分！
林峯表情十足，問了一條「邊個男藝人最環保？」IQ題，結果全場無人識回應⋯⋯
圖片來源：ig＠pomatohk資料或影片來源：原文刊於NewMonday