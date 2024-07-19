《死侍與狼人》上小薯茄宣傳講冷笑話 本色演出句句爆笑（有片）

Marvel Studios年度大作《死侍與狼人》將於下周三隆重登場，Ryan Reynolds自封「Marvel耶穌」，與Hugh Jackman共同投入巔峰對決。香港YouTube頻道小薯茄都有份參與訪問，兩位超級英雄仲上小薯茄入鄉隨族大講「雪櫃冷笑話」，認真大癲！

