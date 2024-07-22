小薯茄公開《死侍與狼人》5分鐘高質訪問 死侍自爆「嬰兒腳」拍攝內幕

早前《死侍與狼人》兩位巨星Ryan Reynolds和Hugh Jackman與「小薯茄」童童和朱Mic一起玩「雪櫃冷笑話」，獲網友激讚小薯茄「國際級水準」、「大癲」！日前小薯茄上傳了兩位巨星訪問片段，更公開特製的旅行版「雪櫃」！

