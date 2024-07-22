小薯茄公開《死侍與狼人》5分鐘高質訪問 死侍自爆「嬰兒腳」拍攝內幕
死侍自爆「嬰兒腳」拍攝內幕
在「小薯茄」最新上傳的Vlog中，童童和朱Mic對Ryan Reynolds和Hugh Jackman進行了一場約五分鐘的訪問。在談話中，Ryan Reynold透露了一個有趣的小祕密：在《死侍2》中，他曾經有一對「嬰兒腳」的特寫鏡頭，這對腳其實是他女兒的。「在電影中合併了，所以嚴格來說，我是踏著我的女兒。」
這番話讓在場的Hugh Jackman也感到驚訝。至於未來是否會有續集，賴恩開玩笑說，如果再拍，可能會專門設計一些情節，讓他可以在曉治身上「切掉一些部位，再看看有甚麼奇怪東西長回來」。
網民大讚訪問有水準
此外，童童和朱Mic在段段5分鐘都問到兩位巨星不少問題，包括問到Hugh Jackman為何會選擇再次飾演狼人、負責寫劇本的Ryan有否為Hugh創作對白等新穎問題，不但兩位巨星答得開心，一班網民都睇得非常滿意：「成個訪問好自然，真係好似傾計咁」「問題設計得好好」「做得好自然，問得合宜又唔行，見到2位都好enjoy個訪問」等。
公開旅行版「雪櫃」：原來係咁細個
最令網民驚喜的是，兩位在準備訪問期間公開了今次「雪櫃冷笑話」旅行裝。原來旅行版「雪櫃」非常迷你，只能裝得下一部手機，不過依然神還原普通雪櫃的效果，非常厲害！
死侍與狼人上小薯茄講雪櫃冷笑話
從7月初開始，Ryan Reynolds和Hugh Jackman已經踏遍了上海、首爾、柏林、倫敦及巴西等多個城市，並計劃最後前往美國。他們的足跡遍布世界各地，不遺餘力地推廣這部期待已久的電影。在香港，Ryan Reynolds和Hugh Jackman就與YouTube頻道小薯茄合作講冷笑話！
影片中，Ryan Reynolds發揮死侍抵死性格，展現了他的幽默感，與童童說了一個阿婆去銀行的冷笑話，而Hugh Jackman就與朱mic在身後給出反應，雖然最後大家都有笑給了5分，但Hugh Jackman就表示本來只想給一分。Ryan Reynolds更立即死侍上身恐嚇狼人！
網民大讚小薯茄已達國際級！
網民都非常驚訝小薯茄勁到請到Ryan Reynolds和Hugh Jackman到頻道中，大讚小薯茄已經是國際級頻道「小薯茄已達國際級」「真心替小薯茄高興」「荷里活級演技嘅冷笑話 真係好強勁」「巨癲，搵埋佢地講冷笑話」「國際笑話」「癲過上次雷神」「雪櫃天花板有狼人同deadpool」「oh my god 連 ryan reynolds 都搵到」「係咪有史以來第一個英文冷笑話」「仲要係死侍本色」